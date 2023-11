Книга українського історика увійшла до рейтингу найкращих видань року від The Telegraph

Англомовне видання The Russo-Ukrainian War вийшло у видавництві Penguin Books Ltd у лютому 2023 року та Allen Lane на початку літа

Сергій Плохій у своїй праці відповідає на питання, чому Путін наважився розпочати війну і як українцям вдається чинити такий ефективний опір, а також прогнозує наслідки війни

Британське медіа The Telegraph оприлюднило рейтинг 50 найкращих видань 2023 року. До списку увійшла нова книга історика, професора кафедри української історії в Гарвардському університеті Сергія Плохія The Russo-Ukrainian War («Російсько-українська війна: повернення історії»). Видання посіло 33 місце.

«Мабуть, найбільш вичерпний опис історії, що привела до сьогоднішньої війни в Україні, від автора книги «Чорнобиль: історія трагедії», – зазначили укладачі рейтингу в описі книги Плохія.

У книзі «Російсько-українська війна: повернення історії», яку презентували в Україні наприкінці серпня цього року, історик відстежує еволюцію конфлікту між Україною та Росією від краху Російської імперії, розквіту та падіння СРСР і до розвитку демократії в нашій державі. Окрім цього, Сергій Плохій аналізує початок російського повномасштабного вторгнення, його перебіг та об'єднання Заходу на фоні війни, а також прогнозує її наслідки для всього світу.

«З боку України це насамперед добре відома історикам війна за незалежність, відчайдушна спроба країни, повсталої на руїнах Радянського Союзу, захистити право на існування», – йдеться в анотації до книги.

Також до списку увійшли книга France on Trial: The Case of Marshal Pétain («Франція судиться: Справа маршала Петена») Джуліана Джексона, роман канадської письменниці Сари Бернштейн Study for Obedience («Дослідження слухняності»), Israelophobia («Ізраїлефобія») Джейка Волліса Сімонса, A Shining («Сяйво») Йона Фосе, мемуари Брітні Спірс Woman in me («Жінка в мені») та інші.

Медіа The Telegraph зазначило, що склало список «найважливіших книжок для читання цього року» завдяки рекомендаціям власних книжкових оглядачів та авторів спеціалізованих путівників найкращими творами з історії, художньої літератури та інших жанрів.

Раніше до переліку найкращих видань 2023 року за версією редакції британського медіа The Telegraph також увійшли дві книги українських авторів — видання українського письменника Маркіяна Камиша про Чорнобильську зону «Оформляндія, або Прогулянка в Зону» та фотокнига «Краса України: Ландшафтна фотографія» авторства фотографа Євгена Самученка та Лусії Бондар, з текстовою частиною українською, англійською та німецькою мовами.

Нагадаємо, впливовий американський журнал Time відзначив 100 найкращих книг 2023 року. До списку, складеного виданням, не увійшла жодна українська книжка, але є твір про Росію.