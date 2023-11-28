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Книга українського історика увійшла до рейтингу найкращих видань року від The Telegraph

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Книга українського історика увійшла до рейтингу найкращих видань року від The Telegraph
Англомовне видання The Russo-Ukrainian War вийшло у видавництві Penguin Books Ltd у лютому 2023 року та Allen Lane на початку літа
фото з відкритих джерел

Сергій Плохій у своїй праці відповідає на питання, чому Путін наважився розпочати війну і як українцям вдається чинити такий ефективний опір, а також прогнозує наслідки війни

Британське медіа The Telegraph оприлюднило рейтинг 50 найкращих видань 2023 року. До списку увійшла нова книга історика, професора кафедри української історії в Гарвардському університеті Сергія Плохія The Russo-Ukrainian War («Російсько-українська війна: повернення історії»). Видання посіло 33 місце.

«Мабуть, найбільш вичерпний опис історії, що привела до сьогоднішньої війни в Україні, від автора книги «Чорнобиль: історія трагедії», – зазначили укладачі рейтингу в описі книги Плохія.

У книзі «Російсько-українська війна: повернення історії», яку презентували в Україні наприкінці серпня цього року, історик відстежує еволюцію конфлікту між Україною та Росією від краху Російської імперії, розквіту та падіння СРСР і до розвитку демократії в нашій державі. Окрім цього, Сергій Плохій аналізує початок російського повномасштабного вторгнення, його перебіг та об'єднання Заходу на фоні війни, а також прогнозує її наслідки для всього світу.

«З боку України це насамперед добре відома історикам війна за незалежність, відчайдушна спроба країни, повсталої на руїнах Радянського Союзу, захистити право на існування», – йдеться в анотації до книги.

Також до списку увійшли книга France on Trial: The Case of Marshal Pétain («Франція судиться: Справа маршала Петена») Джуліана Джексона, роман канадської письменниці Сари Бернштейн Study for Obedience («Дослідження слухняності»), Israelophobia («Ізраїлефобія») Джейка Волліса Сімонса, A Shining («Сяйво») Йона Фосе, мемуари Брітні Спірс Woman in me («Жінка в мені») та інші.

Медіа The Telegraph зазначило, що склало список «найважливіших книжок для читання цього року» завдяки рекомендаціям власних книжкових оглядачів та авторів спеціалізованих путівників найкращими творами з історії, художньої літератури та інших жанрів.

Раніше до переліку найкращих видань 2023 року за версією редакції британського медіа The Telegraph також увійшли дві книги українських авторів — видання українського письменника Маркіяна Камиша про Чорнобильську зону «Оформляндія, або Прогулянка в Зону» та фотокнига «Краса України: Ландшафтна фотографія» авторства фотографа Євгена Самученка та Лусії Бондар, з текстовою частиною українською, англійською та німецькою мовами. 

Нагадаємо, впливовий американський журнал Time відзначив 100 найкращих книг 2023 року. До списку, складеного виданням, не увійшла жодна українська книжка, але є твір про Росію

Теги: книги війна рейтинг

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