Книга українського історика увійшла до рейтингу найкращих видань року від The Telegraph
Сергій Плохій у своїй праці відповідає на питання, чому Путін наважився розпочати війну і як українцям вдається чинити такий ефективний опір, а також прогнозує наслідки війни
Британське медіа The Telegraph оприлюднило рейтинг 50 найкращих видань 2023 року. До списку увійшла нова книга історика, професора кафедри української історії в Гарвардському університеті Сергія Плохія The Russo-Ukrainian War («Російсько-українська війна: повернення історії»). Видання посіло 33 місце.
«Мабуть, найбільш вичерпний опис історії, що привела до сьогоднішньої війни в Україні, від автора книги «Чорнобиль: історія трагедії», – зазначили укладачі рейтингу в описі книги Плохія.
У книзі «Російсько-українська війна: повернення історії», яку презентували в Україні наприкінці серпня цього року, історик відстежує еволюцію конфлікту між Україною та Росією від краху Російської імперії, розквіту та падіння СРСР і до розвитку демократії в нашій державі. Окрім цього, Сергій Плохій аналізує початок російського повномасштабного вторгнення, його перебіг та об'єднання Заходу на фоні війни, а також прогнозує її наслідки для всього світу.
«З боку України це насамперед добре відома історикам війна за незалежність, відчайдушна спроба країни, повсталої на руїнах Радянського Союзу, захистити право на існування», – йдеться в анотації до книги.
Також до списку увійшли книга France on Trial: The Case of Marshal Pétain («Франція судиться: Справа маршала Петена») Джуліана Джексона, роман канадської письменниці Сари Бернштейн Study for Obedience («Дослідження слухняності»), Israelophobia («Ізраїлефобія») Джейка Волліса Сімонса, A Shining («Сяйво») Йона Фосе, мемуари Брітні Спірс Woman in me («Жінка в мені») та інші.
Медіа The Telegraph зазначило, що склало список «найважливіших книжок для читання цього року» завдяки рекомендаціям власних книжкових оглядачів та авторів спеціалізованих путівників найкращими творами з історії, художньої літератури та інших жанрів.
Раніше до переліку найкращих видань 2023 року за версією редакції британського медіа The Telegraph також увійшли дві книги українських авторів — видання українського письменника Маркіяна Камиша про Чорнобильську зону «Оформляндія, або Прогулянка в Зону» та фотокнига «Краса України: Ландшафтна фотографія» авторства фотографа Євгена Самученка та Лусії Бондар, з текстовою частиною українською, англійською та німецькою мовами.
Нагадаємо, впливовий американський журнал Time відзначив 100 найкращих книг 2023 року. До списку, складеного виданням, не увійшла жодна українська книжка, але є твір про Росію.
Коментарі — 0