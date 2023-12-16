Як подолати рашизм?

Термін рашизм, яким уже тривалий час послуговувалися окремі публіцисти й політологи, у нашій країні ввійшов в офіційний обіг

Наприкінці кожного року різні періодичні видання публікують відповіді політиків, громадських діячів, митців на запитання, які книжки ті уподобали в минаючому році. У моєму читанні зазвичай домінують два різновиди літератури – художня та політологічна, в останні роки з відчутною перевагою другої з цих категорій.

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Так сталося, що 2023 рік розпочався для мене зі знайомства з виданою Київським університетом імені Бориса Грінченка книгою «Заборонити рашизм», а завершується читанням щойно виданої Державним підприємством «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (ГДІП) книги «Багатовимірний рашизм: початок і кінець», упорядкованої міністром закордонних справ України (2007-2009), керівником Центру дослідження росії Володимиром Огризком.

Між появою цих двох видань у політичному житті воюючої з росією за своє право на існування України сталася важлива подія: 2 травня 2023 року Верховна Рада України ухвалила Заяву «Про визначення існуючого в Російській Федерації режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людиноненависницьких». Відтак, термін рашизм, яким уже тривалий час послуговувалися окремі публіцисти й політологи (в тому числі автор цих рядків) і проти якого виступали нечисельні інші, у нашій країні ввійшов в офіційний обіг. Тож тепер задача вітчизняних політиків, громадських діячів, політологів, журналістів пояснювати й поширювати цей термін, зробити його міжнародно визнаним, що сприятиме майбутньому покаранню держави-агресора та окремих категорій її воєнних злочинців, як це було у випадку злочинів нацизму після Другої світової війни.

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У цьому сенсі «Багатовимірний рашизм: початок і кінець» має ту перевагу, що це двомовне видання, в якому український текст супроводжується якісним англійським перекладом, що робить книгу доступною для англомовної авдиторії. Як і у випадку книги «Заборонити рашизм», появою видання «Багатовимірний рашизм: початок і кінець» завдячуємо потужному колективу авторів. Це його упорядник і промоутер Володимир Огризко та недавно померлий Надзвичайний і Повноважний Посол України Володимир Василенко, науковці Остап Кривдик, Ігор Гирич, Сергій Здіорук, Павло Полянський, Сергій Сумленний, які під різними кутами зору розглядають генезу та сучасні аспекти рашизму. Важливо розуміти й пояснювати цивілізованому світові, що рашизм виник не на порожньому місці, що це сучасна іпостась споконвічного російського імперіалізму, який існував ще тоді, коли понять імперіалізм та росія не існувало, і одним із перших проявів якого стало сплюндрування Москвою вільного Новгороду в добу Івана Грозного.

Презентація книги «Багатовимірний рашизм: початок і кінець» відбудеться 19 грудня 2023 року об 11:00 у Медіацентрі ГДІП за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 6-А

Вагомою складовою книги є статті правозахисника Усама Байсаєва «Зачистка чеченців», правозахисника, журналіста, заступника директора Українського інституту Аліма Алієва «Рашизм. Кримськотатарський вимір» та грузинського дипломата, першого посла Грузії в Україні Валерія Чечелашвілі «Уроки Грузії: як рашизм набув сили в ХХІ столітті», що на численних фактах викривають людиноненависницьке ставлення росії до підкорених народів.

Завершує видання підсумкова стаття «Чому цивілізований світ виграє від поразки рашизму», висновки якої є дороговказом у боротьбі, якому світовим демократіям нав'язує очолювана росією вісь зла.

Додам, що презентація книги «Багатовимірний рашизм: початок і кінець» відбудеться 19 грудня 2023 року об 11:00 у Медіацентрі ГДІП за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 6-А. Електронну версію видання можна буде знайти на сторінці ГДІП у серії видань «Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична».