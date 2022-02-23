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    Львівська опера переобрала керівника і анонсувала низку прем'єр

    Керівником Львівської національної опери імені Соломії Крушельницької було переобрано Василя Вовкуна - Львівська опера переобрала керівника і анонсувала низку прем'єр
    Керівником Львівської національної опери імені Соломії Крушельницької було переобрано Василя Вовкуна
    фото: Гал-інфо

    Конкурсна комісія заслухала та обговорила програми розвитку театру від чотирьох претендентів на керівну посаду

    22 лютого, в Міністерстві культури та інформаційної політики України пройшла процедура обрання директора-художнього керівника Львівської національної опери імені Соломіі Крушельницької.

    Конкурсна комісія заслухала та обговорила програми розвитку театру від чотирьох претендентів на керівну посаду. Серед них: Олег Петрик, Ігор Муравйов, Роман Ковальчук та Василь Вовкун. Згідно з рішенням комісії, переможцем конкурсу визнано народного артиста України режисера-постановника Василя Вовкуна, що обіймав цю ж керівну посаду п'ять попередніх років, реалізовуючи свою програму реформ у театрі під назвою «Український прорив».

    За нову програму Вовкуна в межах засідання конкурсної комісії проголосувало дев’ять з дев'яти присутніх на засіданні.

    Керівник Львівської національної опери імені Соломії Крушельницької акцентував увагу на тому, що продовжить стратегію сучасного реформування театру, апелюючи до своєї ж стратегії «Український прорив-2».

    На засіданні конкурсної комісії Вовкун також оприлюднив деталі репертуар на майбутні п'ять років.

    Серед сенсаційних назв майбутнього репертуару театру особлива цікавість до нових творів сучасних українських авторів.

    Так, зокрема, у Львові мають намір презентувати відразу два нові музичні твори сучасного українського композитора Олександра Родіна, який є лауреатом Міжнародного музичного конкурсу композиторів у Франції (2004-й) і останнім часом доволі плідно співпрацював з Раду Поклітару у його театрі «Київ Модерн Балет».

    На засіданні конкурсної комісії Вовкун також оприлюднив деталі репертуар на майбутні п'ять років

    На засіданні конкурсної комісії Вовкун також оприлюднив деталі репертуар на майбутні п'ять років

    Анонсовано нову оперу Олександра Родіна – «Мазепа». За словами Вовкуна, постать легендарного українського гетьмана потребує сучасного національного осмислення у межах оперних сюжетів, адже знаменита опера Петра Чайковського «Мазепа» датована ще 1883 роком, перебуваючи в ідеологічних лещатах російської імперської політики.

    Анонсують у Львові також новий балет Олександра Родіна «Соляріс» на основі популярного роману польського письменника-фантаста Станіслава Лема, що народився у Львові і провів у Галичині свої дитячі та юнацькі роки.

    Окрім цих двох ексклюзивних музичних творів керівник Львівської опери також анонсував і низку нових постановок на найближчі п’ять років.

    2022 рік:

    • балет Сергія Прокоф’єва «Ромео і Джульєтта»;
    • опера Франсіса Пуленка «Діалоги кармеліток» (прем’єра в Україні);
    • камерна опера Євгена Петрова «Сон Прокули» (світова прем’єра, переможець І Всеукраїнського конкурсу конкурсу «Камерна опера»”);
    • опера Євгена Станковича «Страшна помста» (світова прем’єра);
    • «Реквієм» Вольфганга Амадея Моцарта (сценічна постановка польського режисера Лешека Мондзіка, учня Єжи Гротовського);
    • одноактні балети на музику Вольфганга Амадея Моцарта «Маленька смерть».

    2023 рік:

    • опера Джакомо Пуччіні «Манон Леско»;
    • опера С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» (нова музична версія Олександра та Дмитра Саратських);
    • опера-балет Жан-Баттіста Рамо «Галантна Індія»;
    • опера Євгена Ланюка «Чуже обличчя» (світова прем’єра).
    • балет на музику Фелікса Мендельсона «Сон в літню ніч»

    2024 рік:

    • музично-театральне дійство Ганни Гаврилець «Барбівська коляда»;
    • опера Петра Чайковського «Пікова Дама»;
    • балет Петра Чайковського «Спляча красуня»;
    • опера Вольфганга Амадея Моцарта «Весілля Фігаро»;
    • балет «Роксолана» (музыка одного з сучасних українських композиторів)
    • опера Дворжака «Русалка».

    2025 рік:

    • опера Ріхарда Вагнера «Танхойзер»;
    • балет Олександра Козаренка «Дон Жуан з Коломиї» (світова прем’єра);
    • опера Джузеппе Верді «Травіата»;
    • опера Джузеппе Верді «Отелло»;
    • балет Шандора Каллоша «Макбет».

    2026 рік:

    • опера Ріхарда Штрауса «Саломея»
    • опера Георга Фрідріха Генделя “Альчіна”;
    • балет Мікіса Теодоракіса «Грек Зорба» (Бервецький)
    • балет на музику Масне-Макміллана «Манон»

    2027 рік:

    • опера Шарля Гуно «Фауст»;
    • опера Вольфганга Амадея Моцарта «Так чинять всі жінки»
    • балет «Парк» на музику Вольфганга Амадея Моцарта

    Раніше у Львівській опері спричинився скандал: артисти балету звинуватили свого керівника Василя Вовкуна у побитті працівниці.

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    Теги: Київ Львів театр скандал мистецтво
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    Львівська опера переобрала керівника і анонсувала низку прем'єр