Поліція підтвердила зв’язок мультфільму «Маша і Ведмідь» з Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Маша і Ведмідь» займає перше місце в українському сегменті YouTube
кадр з російського мультфільму «Маша і Ведмідь»

У разі застосування санкцій проти мультфільму, Нацполіція візьме участь в обмеженні контенту в Україні

Національна поліція в разі застосування санкцій проти російського мультфільму «Маша і Ведмідь» готова обмежити контент в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина.

За словами парламентаря, Національна поліція підтвердила зв’язок мультфільму з Росією та закликає накласти санкції.

«Мені повідомили, що в разі застосування санкцій проти мультфільму, Нацполіція готова взяти участь в обмеженні контенту в Україні. А Кабінет міністрів України розписав листа на виконання Службі безпеки, Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, РНБО, МВС, Міністерству культури та стратегічних комунікацій та інших відомствам», – каже він.

Юрчишин зазначив, що офіційні ресурси мультфільму вказують посилання на сторінку в російську соцмережу VK, яка заблокована в Україні, а сам сайт розміщений на домені РФ.

«Але при переході відбувається перенаправлення на нібито нейтральний домен, без прив’язки до Росії. Мультфільм має український переклад, але це лише адаптація контенту. Імперські наративи нікуди не зникли… Є ще суто економічний фактор: гроші з монетизації ідуть російській анімаційній студії», – пояснив депутат.

За словами голови комітету з питань свободи слова, мультфільми – це величезне поле роботи, куди заходить РФ, аби вдертися в мізки українським дітям. «Мусимо вичистити це поле від російського контенту та стимулювати створення свого продукту. Бо, як бачимо, роспропаганда заходить абсолютно всюди, де може це зробити», – підкреслив Юрчишин.

Нагадаємо, нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська застерегла батьків, які дозволяють своїм дітям дивитися російський мультфільм «Маша і Ведмідь». На її думку, це не просто дитячий контент, а інструмент гібридної війни, створений для просування російських цінностей і культурного впливу.

