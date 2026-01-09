Головна Країна Культура
Стрічка «2000 метрів до Андріївки» увійшла до списку номінантів премії BAFTA-2026

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українська стрічка увійшла до лонглиста кінопремії, яку називають британським «Оскаром»

Документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» увійшов до лонглиста кінопремії BAFTA-2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт премії BAFTA.

Українська стрічка «2000 метрів до Андріївки» потрапила до номінації «Документальний фільм». Вже 27 січня стане відомий шортлист номінантів. А 22 лютого 2026 року у Лондоні має відбутися церемонія нагородження кінопремії BAFTA-2026. Відомо, що ведучим нагородження обрали актора Алана Каммінга.

У фільмі Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» йдеться про українське село Андріївку, що розташоване неподалік від міста Бахмут. У фільмі Мстислав Чернов та Олександр Бабенко знімають те, як ЗСУ працюють над деокупацією Андріївки.

2000 метрів до Андріївки - офіційний трейлер

До номінації «Документальний фільм» премії BAFTA увійшло ще 10 номінантів. Йдеться про такі стрічки, як Apocalypse In The Tropics Петра Коста, Becoming Led Zeppelin Бернард Макмахон, Cover-Up Лора Пойтрас та Марк Обенгаус, The Librarians Кім А. Снайдер, Mr Nobody Against Putin Павло Таланкін і Девід Боренштейн, Ocean with David Attenborough Тобі Ноулан, Колін Батфілд та Кіт Шолі, One to One: John & Yoko Сем Райс-Едвардс та Кевін Макдональд, The Perfect Neighbour Ґіта Ґандбгір, Riefenstah Андрес Веєль.

Нещодавно стало відомо, що Документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» про війну в Україні отримав номінацію на престижну премію Гільдії режисерів США (DGA). Гільдія режисерів США оголосила номінантів на премії за видатні досягнення у телебаченні, рекламі та документальному кіно за 2025 рік. Стрічка Мстислава Чернова представлена в категорії «Найкраще режисерське досягнення в документальному кіно».

