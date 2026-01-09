Стрічка «2000 метрів до Андріївки» увійшла до списку номінантів премії BAFTA-2026

Українська стрічка увійшла до лонглиста кінопремії, яку називають британським «Оскаром»

Документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» увійшов до лонглиста кінопремії BAFTA-2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт премії BAFTA.

Українська стрічка «2000 метрів до Андріївки» потрапила до номінації «Документальний фільм». Вже 27 січня стане відомий шортлист номінантів. А 22 лютого 2026 року у Лондоні має відбутися церемонія нагородження кінопремії BAFTA-2026. Відомо, що ведучим нагородження обрали актора Алана Каммінга.

Фільм «2000 метрів до Андріївки» увійшов до лонглиста кінопремії BAFTA-2026 фото: кадр з фільму

У фільмі Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» йдеться про українське село Андріївку, що розташоване неподалік від міста Бахмут. У фільмі Мстислав Чернов та Олександр Бабенко знімають те, як ЗСУ працюють над деокупацією Андріївки.

2000 метрів до Андріївки - офіційний трейлер

До номінації «Документальний фільм» премії BAFTA увійшло ще 10 номінантів. Йдеться про такі стрічки, як Apocalypse In The Tropics Петра Коста, Becoming Led Zeppelin Бернард Макмахон, Cover-Up Лора Пойтрас та Марк Обенгаус, The Librarians Кім А. Снайдер, Mr Nobody Against Putin Павло Таланкін і Девід Боренштейн, Ocean with David Attenborough Тобі Ноулан, Колін Батфілд та Кіт Шолі, One to One: John & Yoko Сем Райс-Едвардс та Кевін Макдональд, The Perfect Neighbour Ґіта Ґандбгір, Riefenstah Андрес Веєль.

Нещодавно стало відомо, що Документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» про війну в Україні отримав номінацію на престижну премію Гільдії режисерів США (DGA). Гільдія режисерів США оголосила номінантів на премії за видатні досягнення у телебаченні, рекламі та документальному кіно за 2025 рік. Стрічка Мстислава Чернова представлена в категорії «Найкраще режисерське досягнення в документальному кіно».