На 101 році життя померла видатна українська співачка

Тамара Калустян була однією з яскравих постатей української академічної сцени

На 101-му році життя 11 січня відійшла у вічність Тамара Сергіївна Калустян – видатна українська співачка, мецо-сопрано, солістка Національної філармонії України. Як інформує «Главком», про це філармонія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Тамара Калустян була однією з яскравих постатей української академічної сцени. ЇУ її репертуарі – твори Йоганна Себастьяна Баха й Ґустава Малера, Бориса Лятошинського та Валентина Сильвестрова, виконані з глибоким розумінням музики, бездоганною культурою звуку та інтелектуальною витонченістю.

У 1970-1980-х роках, будучи солісткою Київської філармонії, вона здійснила низку камерних і симфонічних програм, зробивши вагомий внесок у розвиток українського музичного мистецтва.

«Вірна музиці й свободі, вона залишила по собі приклад гідності та справжньої краси. Світла пам’ять», – сказано у дописі Національної філармонії України.

За даними Вікіпедії, Тамара Сергіївна Калустян (Калустянц) народилася 1 жовтня 1925 у Києві. Закінчила Київський університет (1950, філологічний факультет, романо-германське відділення), Київську консерваторію (1957, клас вокалу Клари Ісаківни Брун-Каміонської й Тетяни Михайлової, клас камерного співу Зої Ліхтман).

Онука відомого українського математика Дмитра Олександровича Граве.

Підписала «Київський лист» (Лист-протест 139) 1968 року, усвідомлюючи, що тим самим назавжди позбавляє себе можливості викладання в радянській консерваторії, всесоюзного визнання, телевізійних виступів та зарубіжних гастролей тощо.

Як солістка Київської філармонії виконала низку різнопланових програм з фортепіано, органом, камерними і симфонічними оркестрами. Досконале знання іноземних мов сприяло точному відтворенню лексики оригіналів.

Раніше помер головний звіздар України, заслужений майстер народної творчості Богдан Новак.

Також актор та телеведучий Анатолій Суханов 27 грудня помер у лікарні. Напередодні вранці його забрала «швидка».