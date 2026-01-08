Документалка Чернова «2000 метрів до Андріївки» номінована на премію Гільдії режисерів США

Документальний фільм Чернова про війну в Україні претендує на відзнаку американських режисерів

У 2024 році Мстислав Чернов уже здобував відзнаку Гільдії режисерів США

Документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» про війну в Україні отримав номінацію на престижну премію Гільдії режисерів США (DGA). Про це повідомили на офіційному сайті організації.

Гільдія режисерів США оголосила номінантів на премії за видатні досягнення у телебаченні, рекламі та документальному кіно за 2025 рік.

Імена переможців стануть відомі під час 78-ї церемонії DGA Awards, яка відбудеться 7 лютого 2026 року в готелі The Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.

Стрічка Чернова представлена в категорії «Найкраще режисерське досягнення в документальному кіно».

Конкуренцію українському режисеру складуть роботи Гіти Гандбір (Ідеальний сусід), Сари Хакі та Мохаммадрези Ейні (Розрізаючи каміння), Елізабет Ло (Розсіювачка містрес), а також Лаури Пойтрас і Марка Обенгауса (Приховування).

Варто зазначити, що у 2024 році Мстислав Чернов уже здобував відзнаку Гільдії режисерів США. Його фільм 20 днів у Маріуполі тоді отримав нагороду за найкращу режисуру документальної стрічки, що стало важливим міжнародним визнанням українського документального кіно.

У своїй промові після нагородження Чернов згадав про щоденні атаки Росії по Україні та, зокрема, про обстріли його рідного міста Харків.

У березні 2024 року фільм отримав «Оскар» у номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм». Це перша нагорода такого масштабу для України, здобута за таких драматичних умов. Зауважимо, під час промови на церемонії Чернов наголосив, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати.

Нагадаємо, «20 днів у Маріуполі» – документальна робота режисера, воєнного кореспондента Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та медійниці Василиси Степаненко, які у березні 2022 року опинились у блокадному Маріуполі.

Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя – за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. Саме події в Маріуполі у лютому-березні 2022 року і зображує стрічка. Зокрема, до неї ввійшли кадри російських обстрілів та бомбардування пологового будинку.

Український режисер фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов розповів, що під час зйомок найстрашнішим для нього було бачити смерті дітей.

«І ще одне, мабуть, найстрашніше, це відчуття, що ми не можемо нічого змінити. Скільки б ми не знімали, скільки б ми не показували це світу, все одно це продовжувалось», – підкреслив режисер.

Чернов зауважив, що коли бачив, як у місті помирають діти, він постійно згадував про своїх доньок.