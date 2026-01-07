Держкіно заборонило в Україні показ низки фільмів у 2025 році (список)
До списку заборонених фільмів потрапила українська стрічка
Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) заборонило показ та розповсюдження деяких фільмів на території України у 2025 році. Про це Держкіно повідомило у коментарі «Інтерфакс-Україна», передає «Главком».
«За період з 1 січня по 31 грудня 2025 року до Державного реєстру фільмів було внесено 2040 назв фільмів (в тому числі телесеріалів). За це період на території України було заборонено для розповсюдження і демонстрування 7 фільмів», – розповіли в Держкіно. Серед зазначених стрічок були не лише іноземні, але й український фільм.
Зокрема під заборону потрапив фільм 2010 року «Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія». Причиною заборони була участь у стрічці російського актора Микити Джигурди. Росіянина внесено до списку людей, що несуть загрозу національній безпеці України.
У 2025 році Держкіно забронило в Україні низку стрічок
- «Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія»
- «Спіймати на гарячому» (2025 рік, режисер Даррен Аронофскі)
- «Крейвен-мисливець» (2024 рік, режисер Джей Сі Чедор)
- «Тілоохоронець кілера» (2017 рік, режисер Патрік Г’юз)
- «Тенет» (2020 рік, режисер Крістофер Нолан)
- «Термінал» (2004 рік, режисер Стівен Спілберг), де зіграв російський актор Валерій Ніколаєв
- «Макс 2: Герой Білого дому» (2017 рік, режисер Брайан Левант) – цю стрічку виключили за клопотанням телеканалу ICTV.
Раніше «Главком» розповідав, що українські фільми про війну потрапили до коротких списків на премію «Оскар-2026». Документальна стрічка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» та анімаційна короткометражка Анастасії Фалілеєвої «Я померла в Ірпені» змагатимуться за нагороду.
Також повідомлялося, що режисер Тарас Томенко, який зняв «Будинок «Слово», поставить ще одне «Слово». Його проєкт – мегаамбітний. Він планує зняти фільм за мотивами епосу «Слово про Ігорів похід», відомого зі шкільної програми під іншою, зросійщеною, назвою – «Слово о полку Ігоревім».
