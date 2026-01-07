Держкіно заборонило в Україні показ низки фільмів у 2025 році (список)

У 2025 році на території України було заборонено для розповсюдження і демонстрування 7 фільмів

До списку заборонених фільмів потрапила українська стрічка

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) заборонило показ та розповсюдження деяких фільмів на території України у 2025 році. Про це Держкіно повідомило у коментарі «Інтерфакс-Україна», передає «Главком».

«За період з 1 січня по 31 грудня 2025 року до Державного реєстру фільмів було внесено 2040 назв фільмів (в тому числі телесеріалів). За це період на території України було заборонено для розповсюдження і демонстрування 7 фільмів», – розповіли в Держкіно. Серед зазначених стрічок були не лише іноземні, але й український фільм.

Зокрема під заборону потрапив фільм 2010 року «Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія». Причиною заборони була участь у стрічці російського актора Микити Джигурди. Росіянина внесено до списку людей, що несуть загрозу національній безпеці України.

У 2025 році Держкіно забронило в Україні низку стрічок

«Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія»

«Спіймати на гарячому» (2025 рік, режисер Даррен Аронофскі)

«Крейвен-мисливець» (2024 рік, режисер Джей Сі Чедор)

«Тілоохоронець кілера» (2017 рік, режисер Патрік Г’юз)

«Тенет» (2020 рік, режисер Крістофер Нолан)

«Термінал» (2004 рік, режисер Стівен Спілберг), де зіграв російський актор Валерій Ніколаєв

«Макс 2: Герой Білого дому» (2017 рік, режисер Брайан Левант) – цю стрічку виключили за клопотанням телеканалу ICTV.

Раніше «Главком» розповідав, що українські фільми про війну потрапили до коротких списків на премію «Оскар-2026». Документальна стрічка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» та анімаційна короткометражка Анастасії Фалілеєвої «Я померла в Ірпені» змагатимуться за нагороду.

Також повідомлялося, що режисер Тарас Томенко, який зняв «Будинок «Слово», поставить ще одне «Слово». Його проєкт – мегаамбітний. Він планує зняти фільм за мотивами епосу «Слово про Ігорів похід», відомого зі шкільної програми під іншою, зросійщеною, назвою – «Слово о полку Ігоревім».