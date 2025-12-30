Головна Країна Культура
Мінкульт перейменував Національну музичну академію імені Чайковського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Після публічного обговорення академії буде присвоєно нове імʼя
фото з відкритих джерел

Підставою для перейменування став фаховий висновок експертної комісії Українського інституту національної пам’яті

Міністерство культури ухвалило рішення перейменувати Національну музичну академію України імені Чайковського. Відтепер заклад має назву Національна музична академія України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Мінкульту.

Рішення було ухвалене відповідно до закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», а також законів «Про вищу освіту» та «Про культуру».

Підставою для перейменування став фаховий висновок експертної комісії Українського інституту національної пам’яті. Комісія визначила, що використання імені Петра Чайковського в назві закладу є символікою російської імперської політики та не відповідає чинному законодавству. Мінкульт реалізував свої повноваження та ухвалив рішення про перейменування.

Відповідно до наказу, ректор академії має у встановлений строк подати статут у новій редакції та забезпечити виконання всіх процедур, пов’язаних зі зміною назви. Також будуть внесені необхідні зміни до установчих документів і контракту керівника закладу.

«Перейменування не впливає на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність академії. Рішення спрямоване на виконання вимог законодавства та є частиною державної політики деколонізації й очищення публічного простору від символіки російської імперської політики», – йдеться в повідомленні.

Наступним кроком стане публічне обговорення з колективом закладу, експертним середовищем та громадськістю питання присвоєння нового імені Національній музичній академії України.

Раніше Київрада звернулася до Міністерства культури та інформаційної політики щодо перейменування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Теги: Мінкульт дерусифікація

