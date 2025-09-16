Головна Країна Суспільство
Нова мовна омбудсменка попередила батьків, які дозволяють своїм дітям «Машу і мєдведя»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нова мовна омбудсменка попередила батьків, які дозволяють своїм дітям «Машу і мєдведя»
Івановська підкреслила, що відповідальність за захист від «культурних симулякрів» лежить насамперед на батьках
колаж: glavcom.ua

Олена Івановська: «У цьому продукті зашиті інструменти впливу, які розроблялися ще КДБ, а тепер їх активно використовує ФСБ»

Нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська застерегла батьків, які дозволяють своїм дітям дивитися російський мультфільм «Маша і Ведмідь». На її думку, це не просто дитячий контент, а інструмент гібридної війни, створений для просування російських цінностей і культурного впливу. Про це Олена Івановська розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Олена Івановська наголосила, що навіть переклад мультфільму українською мовою не змінює його суті, оскільки проблема полягає не лише в мові. За її словами, у цьому продукті зашиті інструменти впливу, які «розроблялися ще КДБ, а тепер їх активно використовує ФСБ».

Вона зазначила, що мультфільм формує у дітей світогляд, де домінують російські культурні коди, і назвала це «духовною отрутою», якою ворог прагне огорнути свідомість української малечі.

Івановська підкреслила, що відповідальність за захист від таких «культурних симулякрів» лежить насамперед на батьках. Вона закликала дорослих не розслаблятися і продовжувати боротьбу за український культурний простір, яка є не менш важливою, ніж оборона на фронті.

Як відомо, нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтервʼю «Главкому» розповіла, як їй вдалося привчити доньку спілкуватися та вести соцмережі українською. Вона розповіла їй про трагедії розкуркулення родини її прапрадіда, про ув'язнення її прадіда за жменю зерна і це спрацювало, адже донька сприйняла це не як сухий факт з підручника, а як особисту сімейну трагедію.

Олена Івановська визнала проблему: підлітки, зокрема в столиці, розмовляють російською мовою і не демонструють мовної стійкості. Уповноважена із захисту державної мови розповіла, що ця проблема стосується і її родини, адже вона – мама дев'ятикласниці.

Також Олена Івановська пояснила, що Україна не прагне блокувати російський контент, оскільки це неефективно в умовах сучасних технологій. Замість цього, влада має на меті домогтися від платформ зміни алгоритмів, щоб український контент був видимим і доступним, а російський – не просувався як основний. Цей підхід вже успішно реалізований в інших країнах, зокрема в Польщі.

