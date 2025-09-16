Нова мовна омбудсменка попередила батьків, які дозволяють своїм дітям «Машу і мєдведя»

Івановська підкреслила, що відповідальність за захист від «культурних симулякрів» лежить насамперед на батьках

Нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська застерегла батьків, які дозволяють своїм дітям дивитися російський мультфільм «Маша і Ведмідь». На її думку, це не просто дитячий контент, а інструмент гібридної війни, створений для просування російських цінностей і культурного впливу. Про це Олена Івановська розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Олена Івановська наголосила, що навіть переклад мультфільму українською мовою не змінює його суті, оскільки проблема полягає не лише в мові. За її словами, у цьому продукті зашиті інструменти впливу, які «розроблялися ще КДБ, а тепер їх активно використовує ФСБ».

Вона зазначила, що мультфільм формує у дітей світогляд, де домінують російські культурні коди, і назвала це «духовною отрутою», якою ворог прагне огорнути свідомість української малечі.

Івановська підкреслила, що відповідальність за захист від таких «культурних симулякрів» лежить насамперед на батьках. Вона закликала дорослих не розслаблятися і продовжувати боротьбу за український культурний простір, яка є не менш важливою, ніж оборона на фронті.

Як відомо, нова Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтервʼю «Главкому» розповіла, як їй вдалося привчити доньку спілкуватися та вести соцмережі українською. Вона розповіла їй про трагедії розкуркулення родини її прапрадіда, про ув'язнення її прадіда за жменю зерна і це спрацювало, адже донька сприйняла це не як сухий факт з підручника, а як особисту сімейну трагедію.

Олена Івановська визнала проблему: підлітки, зокрема в столиці, розмовляють російською мовою і не демонструють мовної стійкості. Уповноважена із захисту державної мови розповіла, що ця проблема стосується і її родини, адже вона – мама дев'ятикласниці.

Також Олена Івановська пояснила, що Україна не прагне блокувати російський контент, оскільки це неефективно в умовах сучасних технологій. Замість цього, влада має на меті домогтися від платформ зміни алгоритмів, щоб український контент був видимим і доступним, а російський – не просувався як основний. Цей підхід вже успішно реалізований в інших країнах, зокрема в Польщі.