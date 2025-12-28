П’ять хорів заспівали колядки для воїнів 95-ї бригади

Хори виконали традиційні колядки на честь Різдва, а також привітали 95-ту бригаду ЗСУ

27 грудня у Спасо-Преображенському соборі на Теремках, де настоятелем є Високопреосвященіший Олександр, митрополит Переяславський і Вишневський, відбувся вже традиційний вечір колядок. Цього разу захід був особливою подією – п’ять хорів приєдналися до святкування Різдва Христового, присвятивши свою музичну програму славній 95-й бригаді ЗСУ.

Вечір почався з овацій захисникам України, завдяки яким такі вечори для українців можливі.

«Чи доречно радіти і співати, коли на голови падають шахеди і ракети, чи можливо світло посеред цієї темряви? Не треба боятись радіти, бо радість народження Ісуса, про яку звістив Ангел, вона не земного походження, а є великим Божим даром! Ми радіємо за допомогою прабатьківської коляди, адже це наша духовна зброя. Зростаючи в цій радості українці кріпились, щоб перемогти у всі роки становлення нації», – сказав у вступному слові протодиякон Собору Дмитро Самойленко.

фото надані пресслужбою Спасо-Преображенського Собору

Перед початком вечора прозвучала цитата з відомої стрічки «Щедрик», яка стала символом Різдва: «Я хочу співати, щоб нікого не боятися. Вийти на велику сцену і заспівати «Щедрика», тому що він робить людей добрішими». У цей вечір п'ять хорів заспівали колядки для славетної 95 бригади, привітавши її комбрига та весь офіцерський склад з Різдвом Христовим.