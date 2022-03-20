Президент привітав легендарну українську поетесу з днем народження

Зеленський віншував Ліну Костенко і процитував її вірш

Президент Володимир Зеленський привітав легендарну українську поетесу Ліну Костенко. Свій 92 день народження вона святкувала 19 березня. Президент України озвучив привітання у нічному зверненні.

Зеленський зачитав вірш «Не треба думати мізерно...»

Не треба думати мізерно...

Безсмертя є ще де-не-де...

Хтось перевіяний, як зерно,

У ґрунт поезії впаде.

Митцю не треба нагород,

Його судьба нагородила,

Коли в людини є народ,

Тоді вона уже людина.

«Справді, у кожного з нас є народ. І справді – не треба думати мізерно. А особливо тим, кому українці дали право бути політиками», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у зверненні президент зазначив, що «має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок» (відео).

Також стало відомо, що на період воєнного стану в Україні заборонена діяльність 11 політичних партій, лідери та члени яких досить часто продукують проросійську риторику. Рішення про заборону діяльності цих партій затвердила РНБО.

Крім того, всього за дні повномасштабної війни вже 70 нашим захисникам присвоєно звання Героя України.

2180 українців нагороджені орденами й медалями за мужність, за порятунок товаришів по службі та цивільних, за ефективні дії з оборони держави.

До слова, після восьми років агресії, українці довели, що вміють воювати професійніше, ніж армія, яка воює десятки років у різних регіонах та за різних умов. Ми відповідаємо мудрістю й хоробрістю на величезну кількість їхньої техніки та відправлених в Україну солдатів.