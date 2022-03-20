Має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок – президент (відео)

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 24-го дня війни

Уночі 20 березня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців.

«Україна завжди шукала мирне рішення. Тим більше ми зацікавлені в мирі зараз. Бо це ми рахуємо кожного вбитого. Бо це для нас має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок. Бо ми – українці, і для нас людина – безцінна», – сказав глава держави.

Нагадаємо, Макрон подзвонив Зеленському: деталі розмови.

Раніше Зеленський закликав зупинити Росію, поки у світі не почалися інші війни.

Також Зеленський звернувся до швейцарців із важливим закликом (відео).