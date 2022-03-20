  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок – президент (відео)

    Зеленський наголосив, що українці&nbsp;зацікавлені в мирі - Має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок – президент (відео)
    Зеленський наголосив, що українці зацікавлені в мирі
    фото: Офіс президента

    Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 24-го дня війни

    Уночі 20 березня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців.

    «Україна завжди шукала мирне рішення. Тим більше ми зацікавлені в мирі зараз. Бо це ми рахуємо кожного вбитого. Бо це для нас має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок. Бо ми – українці, і для нас людина – безцінна», – сказав глава держави.

    Нагадаємо, Макрон подзвонив Зеленському: деталі розмови.

    Раніше Зеленський закликав зупинити Росію, поки у світі не почалися інші війни.

    Також Зеленський звернувся до швейцарців із важливим закликом (відео).

    Теги: росія окупанти війна українці Володимир Зеленський Україна президент будинок окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок – президент (відео)