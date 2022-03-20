Президент нагородив ще 161 українського захисника
На жаль, відзнаки отримали 40 військовослужбовців посмертно
Україна рахує кожного вбитого. Бо ми – українці, і для нас людина – безцінна. Про це наголошував у нічному відеозверненні 20 березня президент України Володимир Зеленський.
«Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами України 161 нашого захисника. З них 40 – посмертно. І указ про присвоєння звання Героя України 12 військовослужбовцям. Вісьмом з них – посмертно», – повідомив Зеленський.
Всього за дні повномасштабної війни вже 70 нашим захисникам присвоєно звання Героя України.
2180 українців нагороджені орденами й медалями за мужність, за порятунок товаришів по службі та цивільних, за ефективні дії з оборони держави.
«Впевнений, можу сказати від імені всього нашого українського народу: ми щиро вдячні кожному з вас. Кожному і кожній, хто захищає нашу державу та зупиняє армію окупантів, яку називали однією з декількох найпотужніших у світі», – підкреслив глава держави.
Нагадаємо, у зверненні президент зазначив, що «має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок» (відео).
Також стало відомо, що на період воєнного стану в Україні заборонена діяльність 11 політичних партій, лідери та члени яких досить часто продукують проросійську риторику. Рішення про заборону діяльності цих партій затвердила РНБО.