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    Події в Україні

    Президент нагородив ще 161 українського захисника

    В Україні стало більше на 12 Героїв України, вісьмом із них звання присвоєно посмертно - Президент нагородив ще 161 українського захисника
    В Україні стало більше на 12 Героїв України, вісьмом із них звання присвоєно посмертно
    фото з відкритих джерел

    На жаль, відзнаки отримали 40 військовослужбовців посмертно

    Україна рахує кожного вбитого. Бо ми – українці, і для нас людина – безцінна. Про це наголошував у нічному відеозверненні 20 березня президент України Володимир Зеленський.

    «Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами України 161 нашого захисника. З них 40 – посмертно. І указ про присвоєння звання Героя України 12 військовослужбовцям. Вісьмом з них – посмертно», – повідомив Зеленський.

    Всього за дні повномасштабної війни вже 70 нашим захисникам присвоєно звання Героя України.

    2180 українців нагороджені орденами й медалями за мужність, за порятунок товаришів по службі та цивільних, за ефективні дії з оборони держави.

    «Впевнений, можу сказати від імені всього нашого українського народу: ми щиро вдячні кожному з вас. Кожному і кожній, хто захищає нашу державу та зупиняє армію окупантів, яку називали однією з декількох найпотужніших у світі», – підкреслив глава держави.

    Нагадаємо, у зверненні президент зазначив, що «має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок» (відео).

    Також стало відомо, що на період воєнного стану в Україні заборонена діяльність 11 політичних партій, лідери та члени яких досить часто продукують проросійську риторику. Рішення про заборону діяльності цих партій затвердила РНБО.

    Теги: росія окупанти війна українці звання героя Володимир Зеленський Україна президент будинок окупація указ #stoprussia
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    Президент нагородив ще 161 українського захисника