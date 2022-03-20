Президент нагородив ще 161 українського захисника

В Україні стало більше на 12 Героїв України, вісьмом із них звання присвоєно посмертно

На жаль, відзнаки отримали 40 військовослужбовців посмертно

Україна рахує кожного вбитого. Бо ми – українці, і для нас людина – безцінна. Про це наголошував у нічному відеозверненні 20 березня президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами України 161 нашого захисника. З них 40 – посмертно. І указ про присвоєння звання Героя України 12 військовослужбовцям. Вісьмом з них – посмертно», – повідомив Зеленський.

Всього за дні повномасштабної війни вже 70 нашим захисникам присвоєно звання Героя України.

2180 українців нагороджені орденами й медалями за мужність, за порятунок товаришів по службі та цивільних, за ефективні дії з оборони держави.

«Впевнений, можу сказати від імені всього нашого українського народу: ми щиро вдячні кожному з вас. Кожному і кожній, хто захищає нашу державу та зупиняє армію окупантів, яку називали однією з декількох найпотужніших у світі», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, у зверненні президент зазначив, що «має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок» (відео).

Також стало відомо, що на період воєнного стану в Україні заборонена діяльність 11 політичних партій, лідери та члени яких досить часто продукують проросійську риторику. Рішення про заборону діяльності цих партій затвердила РНБО.