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    Солістка Gо_A розповіла, як відсвяткувала день народження (фото)

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    Катерина Павленко розповіла, як відсвяткувала 33-й день народження - Солістка Gо_A розповіла, як відсвяткувала день народження (фото)
    Катерина Павленко розповіла, як відсвяткувала 33-й день народження
    Фото: скріншот із програми «Світське життя»

    Наймилішим гостем на святі Катерини Павленко був Котик

    Солістка гурту Gо_A Катерина Павленко розповіла, як відсвяткувала 33-й день народження. Вона поділилася із глядачами програми «Світське життя», що робила у цей день.

    «Мені прийшло дуже багато листів від фанів з усього світу, і я сиділа вдома сама з котом і перечитувала їх», – сказала співачка.

    Артистка також розказала, що вже давно не вживає алкоголю, тому випила чаю – «провела собі чайну церемонію на балконі».

    Домашній улюбленець, із яким провела свято зірка, – мурчик на прізвисько Котик.

    «У мене сфінкс, і це взагалі дуже контактні коти, дуже хочуть бути постійно поруч. Насправді це дуже сумно, але коли у мене є час, то я максимально його приділяю коту, ми спимо, ми прям дружбами такі», – поділилася Катерина.

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    Солістка Gо_A розповіла, як відсвяткувала день народження (фото)
    Солістка Gо_A розповіла, як відсвяткувала день народження (фото)
    Солістка Gо_A розповіла, як відсвяткувала день народження (фото)
    Катерина Павленко/Instagram

    Нагадаємо, фольк-гурт Go_A – чи не єдині українські артисти, які гастролюють Європою. При цьому після участі у «Євробаченні» гонорари музикантів зросли утричі.

    Також представники України на Євробаченні 2 021 група Go_A відсвяткували День вишиванки в Роттердамі. У своєму Instagram вони опублікували загальне фото, на якому позували у вишитому вбранні.

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    Теги: Євробачення Україна співачка YouTube Instagram час
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    Солістка Gо_A розповіла, як відсвяткувала день народження (фото)