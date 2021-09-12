Солістка Gо_A розповіла, як відсвяткувала день народження (фото)

Наймилішим гостем на святі Катерини Павленко був Котик

Солістка гурту Gо_A Катерина Павленко розповіла, як відсвяткувала 33-й день народження. Вона поділилася із глядачами програми «Світське життя», що робила у цей день.

«Мені прийшло дуже багато листів від фанів з усього світу, і я сиділа вдома сама з котом і перечитувала їх», – сказала співачка.

Артистка також розказала, що вже давно не вживає алкоголю, тому випила чаю – «провела собі чайну церемонію на балконі».

Домашній улюбленець, із яким провела свято зірка, – мурчик на прізвисько Котик.

«У мене сфінкс, і це взагалі дуже контактні коти, дуже хочуть бути постійно поруч. Насправді це дуже сумно, але коли у мене є час, то я максимально його приділяю коту, ми спимо, ми прям дружбами такі», – поділилася Катерина.

Нагадаємо, фольк-гурт Go_A – чи не єдині українські артисти, які гастролюють Європою. При цьому після участі у «Євробаченні» гонорари музикантів зросли утричі.

Також представники України на Євробаченні 2 021 група Go_A відсвяткували День вишиванки в Роттердамі. У своєму Instagram вони опублікували загальне фото, на якому позували у вишитому вбранні.