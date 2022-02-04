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    Садовий зіграв Садового: мер Львова знявся у містичному трилері

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    Андрій Садовий&nbsp;зберігав секрет з 2020 року&nbsp;&ndash; саме тоді проходили зйомки стрічки &laquo;Еґреґор&raquo; у&nbsp;Львові - Садовий зіграв Садового: мер Львова знявся у містичному трилері
    Андрій Садовий зберігав секрет з 2020 року – саме тоді проходили зйомки стрічки «Еґреґор» у Львові
    фото andriy.sadovyi / Facebook

    «Тепер я знаю, що таке камео», – зазначив міський голова Львова

    Мер Львова Андрій Садовий спробував себе у кіно, виконавши роль самого себе у трилері «Еґреґор» та запросив на прем'єрний показ 8 березня. Про це він повідомив у Facebook.

    «Тепер я знаю, що таке камео», – зазначив міський голова Львова.

    Він сказав, що зберігав секрет з 2020 року – саме тоді проходили зйомки стрічки «Еґреґор» у Львові.

    Садовий пообіцяв на допрем'єрному показі поговорити зі знімальною групою про кіноможливості міста та запросив журналістів доєднатися до розмови.

    До слова, голлівудська актриса підтримала Україну емоційним постом.

    Натомість скандальна Сніжана Єгорова шокувала новою заявою про Путіна (відео).

    Також Єгорова розкритикувала школи, які навчають дітей патріотичним гаслам. На її думку, у такий спосіб займаються «пропагандою», і замість соціалізації та знань учнів «дресують».

    Як відомо, у себе на сторінці в Facebook Єгорова публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна і заявила, що українцям слід «очистити мозок від темної сторони свідомості». Також Єгорова образливо висловилася щодо української влади та закликала земляків подивитися відео з главою РФ на пропагандистському ресурсі.

    Пізніше донька Сніжани Єгорової ведуча денного шоу «Твій день» на 1+1, акторка Анастасія Ровінська прокоментувала заяви своєї мами.

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    Теги: кіно Андрій Садовий Львів мер культура актор
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    Садовий зіграв Садового: мер Львова знявся у містичному трилері