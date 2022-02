Порошенко зустрівся з Олегом Сенцовим, щоб обговорити важливі теми (фото)

Порошенко подякував Сенцову за його позицію щодо неприпустимості політичних переслідувань

П'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з українським кінорежисером, колишнім в’язнем Кремля Олегом Сенцовим. Вони говорили про єдність української держави перед російською загрозою, про Крим і про українське кіно. Про це стало відомо з інформації на сайті «Європейської солідарності».

«Тепла і змістовна зустріч з Олегом Сенцовим. Говорили про культуру і українське кіно, про український Крим і деокупацію, про необхідність об’єднати зусилля світу для звільнення всіх бранців Кремля, про загрози нової агресії Путіна і ситуацію в країні, про політично вмотивоване переслідування опозиції і вибіркове правосуддя, та як вони впливають на імідж України», – написав Порошенко.

Порошенко подякував Сенцову за його позицію щодо неприпустимості політичних переслідувань.

«Радий, що щодо багатьох позицій наші з Олегом думки збігаються. Зокрема в ключовому – у важкі часи країна та суспільство мають бути об’єднані і готові, як в 2014-му, спільно дати відсіч ворогу. Вдячний Олегу за зустріч і за його принципову позицію, я це дуже ціную. A friend in need is a friend indeed», – зазначив експрезидент.

Під час зустрічі Порошенко вкотре наголосив на першочергових заходах, які має негайно здійснити влада для зміцнення обороноздатності України: «наповнити стратегічні резерви, підняти грошове забезпечення, щоб укомплектувати бойові бригади, закупити те озброєння, яке нам потрібне, і терміново виставити його на кордонах, почати підготовку позицій, виділити кошти місцевому самоврядуванню для розгортання територіальної оборони».

Нагадаємо, фільм Олега Сенцова «Носоріг» презентували на Венеційському кінофестивалі 2021 року, він уже став найкращою стрічкою Стокгольмського кінофестивалю, а виконавця головної ролі та лідера організації «Гонор» Сергія Філімонова там визнали найкращим актором чоловічої статі.