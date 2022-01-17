«Це велика помилка Зеленського». Сенцов прокоментував справу проти Порошенка

Колишній політв'язень вважає, що обвинувачення Порошенка у державній зраді не знайде жодної підтримки

Політичне переслідування п’ятого президента і лідера опозиції Петра Порошенка – це велика помилка Зеленського. Таку заяву у соцмережах зробив режисер і колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов.

«Обвинувачення у державній зраді не знайде підтримки, ні у населення, ні у західних партнерів, та розвалиться врешті-решт у суді. Зрозуміло, що Порошенка не зможуть посадити – мета знищити політичного опонента перед наступними президентськими та парламентськими виборами. Але результат може бути зовсім протилежний і перетворити цей політичний процес на передвиборчу кампанію головного конкурента чинної влади», – наголошує Сенцов.

Він вважає, що наслідки для держави взагалі ризикують бути руйнівними, які підривають довіру до держави та її інституцій, і особливо небезпечні на фоні продовження Росією підготовки до нового вторгнення.

Олег Сенцов відреагував на суд над Петром Порошенком

Додамо, що у ці хвилини (14:50, 17 січня) суд після перерви продовжив обирати запобіжний захід Порошенку.

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

Як відомо, близько 11:00 Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу. Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

«Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це – порушення закону!», – сказав Порошенко.

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

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