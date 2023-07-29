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Ще одна країна допоможе відновити зруйновані росіянами пам’ятки в Одесі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ще одна країна допоможе відновити зруйновані росіянами пам’ятки в Одесі
Греція долучиться до реставрації культурних пам'яток Одеси
фото: Pixabay

Греція візьметься за реставрацію будинків Папудової та  Родоканакі

Греція допоможе у відновленні історичних памʼяток архітектури Одеси, які постраждали від російських ракетних ударів. Про це заявив грецький консул Дімітріос Дохтсіс, цитує Одеська міська рада.

«Греція засуджує атаки по історичному центру Одеси, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Греція візьме участь у відновленні постраждалих пам'яток архітектури», – заявив Дохтсіс.

За його словами, особливо це стосується будинків з грецькою історією, а саме будинку Папудової та будинку Родоканакі.

Нагадаємо, що в ніч на 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області, унаслідок якої загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. Також внаслідок цієї ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

До слова, одна зі стін Спасо-Преображенського собору в Одесі має нестабільне положення, тому може статися обвалення. 

Як повідомлялося, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору та інших скарбів культурної спадщини України. 

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Теги: Одеса Греція культура

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