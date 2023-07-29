Ще одна країна допоможе відновити зруйновані росіянами пам’ятки в Одесі

Греція візьметься за реставрацію будинків Папудової та Родоканакі

Греція допоможе у відновленні історичних памʼяток архітектури Одеси, які постраждали від російських ракетних ударів. Про це заявив грецький консул Дімітріос Дохтсіс, цитує Одеська міська рада.

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«Греція засуджує атаки по історичному центру Одеси, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Греція візьме участь у відновленні постраждалих пам'яток архітектури», – заявив Дохтсіс.

За його словами, особливо це стосується будинків з грецькою історією, а саме будинку Папудової та будинку Родоканакі.

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Нагадаємо, що в ніч на 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області, унаслідок якої загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. Також внаслідок цієї ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

До слова, одна зі стін Спасо-Преображенського собору в Одесі має нестабільне положення, тому може статися обвалення.

Як повідомлялося, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору та інших скарбів культурної спадщини України.