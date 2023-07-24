Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів

Агафангел: «Не можна служити Богові і начальнику зла одночасно»

Одеський митрополит Московської церкви Агафангел у своєму зверненні до духовенства та віруючих єпархії російську атаку на Спасо-Преображенський кафедральний собор Одеси і назвав це справжнім геноцидом українського народу. Звернення опубліковано у Facebook Одеської єпархії.

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«Це справжній геноцид українського народу. Це безумство всіх тих, хто віддає накази бомбити Україну, вбивати наших воїнів та наших людей. Ми захищаємо свою рідну українську землю, ми боронимо кордони нашої суверенної Незалежної Держави. Ми хочемо, щоб нас залишили в спокої, дали можливість жити під мирним небом на рідній землі», – зазначив Агафангел.

Він наголосив, що серце миролюбного міста Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор стоїть у руїнах.

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«Російська ракета за вказівкою командування Російської федерації влучила в духовне серце миролюбного міста Одеси – Спасо-Преображенський кафедральний собор. Велич і діамантова прикраса Південної Пальміри стоїть в руїнах. Уламки ракети поранили серце кожного одесита, хто своїм трудом та молитвою відбудував цю святиню, зруйновану в далекому 1936 році», – йдеться у повідомленні.

Агафангел підкреслив, що якою б не була мета так званої «спеціальної військової операції», вона не зможе виправдати вбивство й насильство, розруху й вимушене біженство.

«З 24 лютого 2022 року розпочалося широкомасштабна війскова агресія РФ на нашій рідній Україні, гинуть люди, ллється людська кров, руйнуються міста й села, церкви й монастирі. Якою б не була мета так званої ганебної «спеціальної військової операції», вона не зможе виправдати вбивство й насильство, розруху й вимушене біженство. Нам досі не зрозуміло: від кого нас хочуть звільнити? Від життя?», – наголосив митрополит.

За словами Агафангела, це справжній геноцид українського народ і безумство всіх тих, хто віддає накази бомбити Україну, вбивати українських воїнів та людей.

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«Ми захищаємо свою рідну українську землю, ми боронимо кордони нашої суверенної Незалежної Держави. Ми хочемо, щоб нас залишили в спокої, дали можливість жити під мирним небом на рідній землі. Біль й страждання наповнює кожну віруючу душу мешканців Одеси. Чим не догодив собор, чим заважає, навіщо його підривати? Відповідь одна – сили пекла оголосили відкриту війну проти Православ’я та найвищого дару Божого – людського життя. Не буде добра тому, хто розв’язав цю криваву та прокляту війну, хто зазіхає на святині та людське життя», – йдеться в документі.

Митрополит Московської церкви Агафангел заявив, що не можливо служити одночасно Богові й начальнику зла.

«Не може сьогодні країна, яка вважає себе православною, на словах дотримуватися Божого закону і одночасно чинити справи зла й темряви. Не можливо служити одночасно Богові й начальнику зла. Апостол Павло питає у християн давнього Коринфу: «Що спільного між світлом та темрявою? Яка згода між Христом і веліаром?», – написав Агафангел.

Архієрей висловив сподівання, що «ми зможемо знову відбудувати нашу святиню – Спасо-Преображенський собор».

Раніше Агафангел був одним із найзатятіших поборників російської церкви в Україні.

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Нагадаємо, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Зокрема вікарій Одеської єпархії УПЦ МП архієпископ Арцизький Віктор (Биков) звернувся до патріарха Московського Кирила і всіх членів Священного Синоду РПЦ, у якому засудив «бездумну агресію РФ» проти Незалежної України, а також закликав РПЦ «відстати» від УПЦ.