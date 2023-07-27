Зеленський розповів про робочі візити до Одеси, Дніпра та Миколаєва

Президент привітав і нагородив медичних працівників

Президент Володимир Зеленський провів виїзну Ставку головнокомандувача у Дніпрі, а також здійснив робочі візити до Миколаєва, Очакова та Одеси. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

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Подяка медичним працівникам

«Завершуємо цей день роботою в Одесі. Дніпровщина, Миколаїв та Очаків... Тепер – наша Одещина. Наші бойові медики, усі наші медичні працівники й працівниці, які рятують життя наших воїнів та цивільних, наших дорослих, наших діточок. Мав честь привітати сьогодні українських лікарів і медичних сестричок, фронтових медиків із професійним святом. Нагородив найкращих. Але вдячний усім, кожному й кожній, хто залишається в наших містах і селах, у прифронтових районах, хто працює на передовій, на кому дійсно тримається життя України. Я дякую вам!», – сказав глава держави.

Поїздки на Дніпропетровщину, Миколаївщину та в Одесу

Уранці Зеленський провів Ставку, під час якої були розглянули ключові питання нашої оборони, захисту неба та міст.

«Доповіді щодо ситуації на фронті та перевіряємо «воєнкомів». Думаю, реакцію держави на зловживання «воєнкомів» ви бачите.

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Миколаїв – багато питань, які треба розв'язати для людей, зокрема і в обласній лікарні. Міністр охорони здоровʼя та очільник обласної адміністрації все почули.

Очаків – дякую нашим лікарям, які там працюють. Вони справжні герої!

Одеса – теж мав честь нагородити медичних працівників, подякував за роботу», – звітував президент.



Також він мав розмову в присутності міністра охорони здоровʼя з командувачкою Медичних сил Збройних Сил України Тетяною Остащенко.

«Про те, що стосується питань, які гостро турбують наших бойових медиків, наших воїнів. Питань, від яких залежить порятунок життів. Очікую спільної роботи командувача зі спільнотою бойових медиків, із волонтерами та, з іншого боку, з урядовцями, щоб були знайдені необхідні рішення», – розповів український лідер.



Крім того, Зеленський заслухав доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі та області.

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«Тут, у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалася знищити, відчувається, що наші люди, наш дух усе одно сильніші. Сильніші, ніж російський терор. Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, увесь наш південь. І я дякую всім у світі, хто вже приєднався до цієї роботи з нами», – зазначив очільник України.

Реакція на позбавлення мандату Юрія Арістова

Зеленський прокоментував позбавлення мандата депутата Верховної Ради України Юрія Аістова.

«Справедливо. Вважаю, що скажу зараз теж справедливо: кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине», – наголосив він.

Подяка захисникам

Президент традиційно подякував усім, хто бʼється заради України.

«Дякую за звільнення Старомайорського. Хлопці, іще раз вас вітаю! І ще раз хочу привітати зі святом наших шановних медиків. Дуже пишаємося вами! Слава Україні!», – завершив він.

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Нагадаємо, 27 липня Зеленський привітав із минулими днями народження українських воєначальників – Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.