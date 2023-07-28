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Зеленський оглянув зруйнований росіянами Спасо-Преображенський собор (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський оглянув зруйнований росіянами Спасо-Преображенський собор (відео)
Зеленський побував у зруйнованому окупантами Спасо-Преображенському соборі
фото: Офіс президента України

Іноземні партнери готові взяти участь у відновленні культурної пам'ятки

Президент Володимир Зеленський під час учорашнього візиту в Одесу побував у Спасо-Преображенському соборі, який недавно атакували російські окупанти. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Як зазначається, Зеленському доповіли про масштаб руйнування собору та його поточний стан. Також його поінформували про те, що зараз фахівці мають визначити можливості відновлення культурної пам'ятки.

Зеленський оглянув зруйнований росіянами Спасо-Преображенський собор
Зеленський оглянув зруйнований росіянами Спасо-Преображенський собор
фото: Офіс президента

Крім того, за повідомлення пресслужби, іноземні партнери висловили готовність взяти участь у ремонті собору.

Нагадаємо, що в ніч на 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області. Унаслідок ворожого обстрілу міста загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

До слова, одна зі стін Спасо-Преображенського собору в Одесі має нестабільне положення, тому може статися обвалення. 

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Теги: Володимир Зеленський Одеса собор

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