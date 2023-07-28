Зеленський оглянув зруйнований росіянами Спасо-Преображенський собор (відео)

Іноземні партнери готові взяти участь у відновленні культурної пам'ятки

Президент Володимир Зеленський під час учорашнього візиту в Одесу побував у Спасо-Преображенському соборі, який недавно атакували російські окупанти. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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Як зазначається, Зеленському доповіли про масштаб руйнування собору та його поточний стан. Також його поінформували про те, що зараз фахівці мають визначити можливості відновлення культурної пам'ятки.

Зеленський оглянув зруйнований росіянами Спасо-Преображенський собор фото: Офіс президента

Крім того, за повідомлення пресслужби, іноземні партнери висловили готовність взяти участь у ремонті собору.

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Нагадаємо, що в ніч на 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області. Унаслідок ворожого обстрілу міста загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

До слова, одна зі стін Спасо-Преображенського собору в Одесі має нестабільне положення, тому може статися обвалення.