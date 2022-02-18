Скандал на Євробаченні: наглядова рада Суспільного звільнила Лодигіна

Ярослав Лодигін був головою оргкомітету нацвідбору і разом зі співачками Тіною Кароль та Джамалою входив до складу журі під час фіналу конкурсу

Причиною звільнення став скандал навколо національного відбору на Євробачення-2022

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове припинення контракту з членом правління, відповідальним за платформу телебачення, головою організаційного комітету національного відбору на Євробачення-2022 Ярославом Лодигіним. Про це повідомив у фейсбуку секретар наглядової ради Суспільного Вадим Міський.

«Наглядова рада НСТУ прийняла рішення про звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення за згодою сторін», – зазначив він.

У заяві Міського йдеться про те, що Суспільне готове надалі співпрацювати з Лодигіним, але в іншій ролі.

Член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України, відповідальний за платформу телебачення, Ярослав Лодигін був головою організаційного комітету національного відбору на Євробачення-2022 і відповідав повністю за весь процес. Також він входив до складу журі під час фінального концерту, на якому обирали представника від України на конкурс. Його низький бал гурту «Калуш Оркестра» у порівнянні з іншими членами журі та глядачами і слова про «людей з гір» обурили суспільство. На пресконференції після фіналу Ярослав Лодигін сказав, що готовий піти у відставку.

Як стало відомо 18 лютого, гурт Kalush Orchestra погодився представляти Україну на Євробаченні.

Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі нацвідбору та отримав 14 балів загалом, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів. Своєю чергою, перемогу у нацвідборі здобула Аліна Паш, утім, після гучного скандалу її кандидатуру зняли.

Як повідомлялося, в Україні не буде проводитись новий національний відбір на Євробачення, представити країну запропонують другій у рейтингу групі Kalush Orchestra замість Аліни Паш. Також Суспільне пояснило, як витрачені 20 млн грн, виділені на Євробачення.

Зазначимо, Євробачення-2022 відбудеться в італійському місті Турин в арені Pala Olimpico за участі 41 країни спочатку у півфіналах 10 і 12 травня, а потім у великому фіналі – 14 травня.

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