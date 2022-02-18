Гурт Kalush Orchestra погодився представляти Україну на Євробаченні

Усі деталі угоди з організаторами нацвідбору гурт розкаже після підписання договору.

Гурт Kalush Orchestra сьогодні, 18 лютого має підписати із «Суспільним» договір і заявить про свою участь у Євробаченні від України. Про це повідомив лідер гурту Олег Псюк в ефірі Радіо НВ.

Він пояснив, що після дискваліфікації переможниці нацвідбору Аліни Паш через підробку довідки менеджерам гурту зателефонували з «Суспільного» з пропозицією представляти Україну на пісенних змаганнях у Турині.

Псюк уточнив, що всі деталі угоди з організаторами нацвідбору гурт розкаже після підписання договору. Так само гурт офіційно заявить про свою участь.

«Завтра (тобто 18 лютого – ред.) буде фінальна відповідь, ну, коли ми вже підпишемо всі папери, тоді ми зможемо заявити точно», – сказав музикант.

Нагадаємо, гурт «Kalush Orchestra» посів друге місце у фіналі нацвідбору та отримав 14 балів загалом, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів. Своєю чергою, перемогу у нацвідборі здобула Аліна Паш, утім, після гучного скандалу її кандидатуру зняли.

Як повідомлялося, в Україні не буде проводитись новий національний відбір на Євробачення, представити країну запропонують другій у рейтингу групі Kalush Orchestra замість Аліни Паш. Також «Суспільне» пояснило, як витрачені 20 млн грн, виділені на Євробачення.

Нагадаємо, переможниця національного відбору Аліна Паш заявила, що вона сама відмовляється від участі у конкурсі та поскаржилась на цькування та погрози. Пізніше стало відомо, що організаційний комітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 припинив участь Аліни Паш у відборі через надання недостовірної інформації щодо відвідання окупованого криму.Раніше Суспільний мовник заявляв, що не має доказів порушення співачкою правил відбору. Співачка надала Суспільному листа з підписом начальника Головного центру обробки спеціальної інформації, який нібито підтвердив, що Аліна Паш виїжджала за межі державного кордону України через КПВВ «Чаплинка» 11 серпня 2015 року і 13 серпня знову через той же пункт заїжджала на територію України. Згодом з’ясувалося, що прикордонники не давали Аліні Паш жодних довідок, тож, вона не може довести, що відвідувала окупований Крим законно.

Зазначимо, Євробачення-2022 відбудеться в італійському місті Турин в арені Pala Olimpico за участі 41 країни спочатку у півфіналах 10 і 12 травня, а потім у великому фіналі – 14 травня.

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