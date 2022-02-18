Скандал на Євробаченні. Шеф «Суспільного» повідомив, чи буде новий конкурс

Голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький пояснив позицію суспільного мовника

В Україні не буде проводитись новий національний відбір на Євробачення, представити країну запропонують другій у рейтингу групі Kalush Orchestra замість Аліни Паш. Про це голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький розповів в інтерв'ю «Главкому».

Чорнотицький повідомив, що на даний момент представляти Україну на Євробаченні запропонували групі Kalush Orchestra, які були другими у рейтинговій таблиці після Аліни Паш.

«Згідно з правилами, Суспільний мовник має право прийняти рішення про визначення представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів, тобто можемо пропонувати будь-кому з них. Однак для нас важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу, тому мовник керуватиметься принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів Національного відбору. Отож сьогодні Оргкомітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 вже ухвалив рішення звернутися до гурту Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на Євробаченні-2022 у Турині. Логічно, що «Суспільне» пропонує гурту, який посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на міжнародній сцені», – сказав Чернотицький.

Виступ Аліни Паш:

Виступ Kalush Orchestra:

За словами Чернотицького, проведення нового відбору не планується через стислі терміни та обмежені ресурси.

«Проведення нового відбору не планується, маємо зважати і на питання ресурсів, і на стислі строки, встановлені Європейською мовною спілкою для всіх мовників з усіх країн-учасниць Євробачення. При цьому, відповідно до Правил конкурсу «Суспільне» має право відмовитися від проведення Відбору, якщо проведення стало неможливим унаслідок обставин, які не залежать від мовника», – повідомив голова.

Чернотицький вважає, що проведення відкритого нацвідбору чудово показує демократичний дух України. Також це шанс для деяких артистів уперше заявити про себе.

«Суспільне», як офіційний організатор Євробачення від України, у цьому питанні підтримує позицію відкритого відбору з голосуванням глядачів. Ми завжди вважали, що такий підхід не лише відображає демократичний дух українського суспільства, а й дозволяє всім охочим взяти участь у відборі. Погодьтесь, чимало чудових гуртів та виконавців стали відомі широкому загалу саме завдяки участі у національних відборах, це шанс для талановитих артистів і важливий внесок мовника у розвиток сучасної української музики», – резюмував Чернотицький.

Нагадаємо,Паш заявила, що вона сама відмовляється від участі у конкурсі та поскаржилась на цькування та погрози. Пізніше стало відомо, що організаційний комітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 припинив участь Аліни Паш у відборі через надання недостовірної інформації щодо відвідання окупованого криму.

Раніше Суспільний мовник заявляв, що не має доказів порушення співачкою правил відбору. Співачка надала Суспільному листа з підписом начальника Головного центру обробки спеціальної інформації, який нібито підтвердив, що Аліна Паш виїжджала за межі державного кордону України через КПВВ «Чаплинка» 11 серпня 2015 року і 13 серпня знову через той же пункт заїжджала на територію України.

Згодом з’ясувалося, що прикордонники не давали Аліні Паш жодних довідок, тож, вона не може довести, що відвідувала окупований Крим законно.

Зазначимо, Євробачення-2022 відбудеться в італійському місті Турин в арені Pala Olimpico за участі 41 країни спочатку у півфіналах 10 і 12 травня, а потім у великому фіналі – 14 травня.

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