Скандальна львівська модель зустрічається із російським співаком Лепсом (відео)

«Міс Львів 2018» заявила на російському телебаченні, що її «репресують українські націоналісти»

Після розлучення із дружиною російський співак Григорій Лепс зустрічається з українською моделлю Наталією Болюх. Днями артиста помітили у компанії чарівної блондинки на світському заході. Лепс обіймав чарівну супутницю і жартував з нею, цілуючи у скроню.

Перша віцеміс «Україна Всесвіт», а також володарка титулу «Міс Львів 2018» працює економістом, а також цікавиться психологією та дизайном, пише «КП». Вона часто буває в Москві, хоча живе у Львові.

Кілька років тому Болюх потрапила у гучний скандал, ставши героїнею пропагандистського «Першого каналу». За словами львів'янки, її репресували українські націоналісти та цькували через часті перебування в Москві. В одному зі своїх коментарів українському виданню на запитання, чи погодилася дівчина взяти участь у конкурсі краси в Росії, відповіла, що нічого проти цієї країни не має, адже в Росії живе багато її друзів. Кілька років тому Наталя активно проводила час із російським чиновником Аліком Назаряном, який публічно заявляв, що Крим – це Росія, писав тоді 24 канал.

Після скандалу дівчина закрила свій профіль в Інстаграмі, але сьогодні раптом його відкрила. Мабуть, моделі лестить увагу преси.

Раніше знаменитого російського співака Григорія Лепса, з яким українська співачка Світлана Лобода збиралася зустрічати Новий рік, госпіталізували в Москві. Йому знадобилася допомога психіатра. Як повідомив Telegram-канал Mash, за тиждень співак вже двічі потрапляв до лікарні.

Нещодавно Ані Лорак, яка проміняла Україну на життя в країні-агресорі Росії, також вперше за сім років дала інтерв'ю українському телеканалу.