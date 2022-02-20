Скандальна львівська модель зустрічається із російським співаком Лепсом (відео)
Преса пише, що Болюх та Лепс зустрічаються
«Міс Львів 2018» заявила на російському телебаченні, що її «репресують українські націоналісти»
Після розлучення із дружиною російський співак Григорій Лепс зустрічається з українською моделлю Наталією Болюх. Днями артиста помітили у компанії чарівної блондинки на світському заході. Лепс обіймав чарівну супутницю і жартував з нею, цілуючи у скроню.
Перша віцеміс «Україна Всесвіт», а також володарка титулу «Міс Львів 2018» працює економістом, а також цікавиться психологією та дизайном, пише «КП». Вона часто буває в Москві, хоча живе у Львові.
Кілька років тому Болюх потрапила у гучний скандал, ставши героїнею пропагандистського «Першого каналу». За словами львів'янки, її репресували українські націоналісти та цькували через часті перебування в Москві. В одному зі своїх коментарів українському виданню на запитання, чи погодилася дівчина взяти участь у конкурсі краси в Росії, відповіла, що нічого проти цієї країни не має, адже в Росії живе багато її друзів. Кілька років тому Наталя активно проводила час із російським чиновником Аліком Назаряном, який публічно заявляв, що Крим – це Росія, писав тоді 24 канал.
Після скандалу дівчина закрила свій профіль в Інстаграмі, але сьогодні раптом його відкрила. Мабуть, моделі лестить увагу преси.
Раніше знаменитого російського співака Григорія Лепса, з яким українська співачка Світлана Лобода збиралася зустрічати Новий рік, госпіталізували в Москві. Йому знадобилася допомога психіатра. Як повідомив Telegram-канал Mash, за тиждень співак вже двічі потрапляв до лікарні.
Нещодавно Ані Лорак, яка проміняла Україну на життя в країні-агресорі Росії, також вперше за сім років дала інтерв'ю українському телеканалу.
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