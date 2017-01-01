У Чернівцях заявили, що не відмовлялися брати в прокат фільм «Кіборги»

Кінопалац «Чернівці» покаже фільм після ремонту

Чернівецька міська рада заявляє, що розповсюджена у ЗМІ інформація про те, що Кінопалац «Чернівці» відмовився запустити в прокат військову драму про бійців АТО «Кіборги», не відповідає дійсності. «До нас не звертались з пропозицією щодо показу цього фільму, – заявив директор головного широкоформатного кінотеатру



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Кінопалац «Чернівці» покаже фільм після ремонту

Чернівецька міська рада заявляє, що розповсюджена у ЗМІ інформація про те, що Кінопалац «Чернівці» відмовився запустити в прокат військову драму про бійців АТО «Кіборги», не відповідає дійсності.

«До нас не звертались з пропозицією щодо показу цього фільму, – заявив директор головного широкоформатного кінотеатру вищого розряду «Чернівці» Руслан Зварун. – Окрім того, зараз у нас триває плановий ремонт великої глядацької зали. Тож я заздалегідь повідомив продюсерські компанії, що тимчасово всі кінопокази тут призупинені. Коли завершиться ремонт, ми зможемо показати цей фільм».

Наразі цей фільм демонструється у двох інших кінотеатрах міста.

Нагадаємо, раніше продюсер фільму «Кіборги» Іванна Дядюра заявила, що у Чернівцях два кінотеатри відмовилися брати стрічку у прокат.

Як відомо, 7 грудня в український прокат вийшов фільм «Кіборги» Ахтема Сеїтаблаєва. До цього був цикл презентацій в Маріуполі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, а офіційна прем'єра картини відбулася 6 грудня в Києві.