У столиці України відбудеться міжнародний архітектурний фестиваль CANactions-2018
- Сьогодні, 20:07
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Фестиваль СANactions у Києві влаштовують вже водинадцяте
У другій половині квітня цього року в Києві відбудеться 11-й Міжнародний архітектурний фестиваль СANactions. Про це йдеться на сайті фестивалю.
«Головна мета 11-го міжнародного архітектурного фестивалю – привернути увагу до ідей та підходів зі світової практики у в сфері архітектури й урбаністики, продемонструвати світовій спільноті інтелектуальний капітал нашої країни, наш досвід і цінності та стати простором для подальшої інтенсивної спільної роботи», — йдеться у повідомленні.
Фестиваль об’єднає на одному майданчику кілька архітектурних фестивалів з інших країн. У програмі візьмуть участь Лондонський Фестиваль Архітектури, Копенгагенський Архітектурний Фестиваль, New Generations /Італія, Wonderland/Австрія, Urban Forum Almaty та інші.
На головній сцені можна буде почути урбаністів та архітекторів Jan Gehl, Haris Piplas/ ETH Zürich, Andeas Ruby/ Swiss Architecture Museum, Matthias Schuler/ Transsolar, Markus Appenzeller /MLA+.
Міжнародний Архітектурний Фестиваль CANactions — найбільша архітектурна подія в Україні створена у 2008 році, учасниками якої за 11 років років роботи стали 140 спікерів та більше ніж 40 000 відвідувачів з усього світу.
Організатори події — CANactions, освітня платформа, яка сприяє створенню в Україні місць та спільнот, де люди будуть задоволено жити та працювати.