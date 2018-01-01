У столиці України відбудеться міжнародний архітектурний фестиваль CANactions-2018

Фестиваль СANactions у Києві влаштовують вже водинадцяте

У другій половині квітня цього року в Києві відбудеться 11-й Міжнародний архітектурний фестиваль СANactions. Про це йдеться на сайті фестивалю. «Головна мета 11-го міжнародного архітектурного фестивалю – привернути увагу до ідей та підходів зі світової практики у в сфері архітектури й урбаністики, продемонструвати світовій спільноті



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Фестиваль СANactions у Києві влаштовують вже водинадцяте

У другій половині квітня цього року в Києві відбудеться 11-й Міжнародний архітектурний фестиваль СANactions. Про це йдеться на сайті фестивалю.

«Головна мета 11-го міжнародного архітектурного фестивалю – привернути увагу до ідей та підходів зі світової практики у в сфері архітектури й урбаністики, продемонструвати світовій спільноті інтелектуальний капітал нашої країни, наш досвід і цінності та стати простором для подальшої інтенсивної спільної роботи», — йдеться у повідомленні.

Фестиваль об’єднає на одному майданчику кілька архітектурних фестивалів з інших країн. У програмі візьмуть участь Лондонський Фестиваль Архітектури, Копенгагенський Архітектурний Фестиваль, New Generations /Італія, Wonderland/Австрія, Urban Forum Almaty та інші.

На головній сцені можна буде почути урбаністів та архітекторів Jan Gehl, Haris Piplas/ ETH Zürich, Andeas Ruby/ Swiss Architecture Museum, Matthias Schuler/ Transsolar, Markus Appenzeller /MLA+.