Український альбом старовинної опери отримав «музичний «Оскар»

Open Opera Ukraine випустила альбом Ukrainian Baroque: Concordacii Animos із творами композитора Миколи Дилецького

Альбом Ukrainian Baroque: Concordacii Animos переміг на премії стародавньої музики Європи Rema Awards 2024 у Стокгольмі. Про це повідомляє Open Opera Ukraine.

Як зазначила програмна директорка та співзасновниця Open Opera Ukraine Анна Городецька в коментарі «Укрінформу», премія оцінюється на рівні престижних міжнародних відзнак – «Греммі» або ж «Оскара». Напередодні вона зазначила, що ще ніколи українська музика не потрапляла у цю категорію (до шортлиста) і не була так високо оцінена. «Премія Rema – це щось як «Оскар» у сфері ранньої музики. То ж це означає, що велика кількість людей, експертів у всьому світі дізнаються про українське бароко, про Миколу Дилецького (1630 – 1690 рр..), та, можливо, більше зацікавляться яскравим українським суб’єктним голосом у царині ранньої музики», – наголосила вона.

Зазначимо, що восени 2023 року незалежна платформа Open Opera Ukraine випустила альбом Ukrainian Baroque: Concordacii Animos із творами композитора Миколи Дилецького і невідомих авторів у виконанні вокального ансамблю Partes, що спеціалізується на виконанні музики бароко. Музиканти записали альбом в автентичному для бароко просторі Кирилівської церкви Національного заповідника «Софія Київська».

Зокрема, Rema – це мережа давньої музики в Європі. До неї входять понад 160 учасників з усього світу, серед яких виконавці, композитори й дослідники. Нагородою від Rema раз на два роки відзначають інноваторів у сфері стародавньої музики. До списків премії вносять проєкти, що відображають бачення та багатогранність сучасного сектору ранньої музики.

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