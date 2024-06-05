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Український альбом старовинної опери отримав «музичний «Оскар»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Український альбом старовинної опери отримав «музичний «Оскар»
Українське бароко здобуло перше місце у номінації «Проєкт року у сфері спадщини»
фото: Facebook/Open Opera Ukraine

Open Opera Ukraine випустила альбом Ukrainian Baroque: Concordacii Animos із творами композитора Миколи Дилецького

Альбом Ukrainian Baroque: Concordacii Animos переміг на премії стародавньої музики Європи Rema Awards 2024 у Стокгольмі. Про це повідомляє Open Opera Ukraine.

Як зазначила програмна директорка та співзасновниця Open Opera Ukraine Анна Городецька в коментарі «Укрінформу», премія оцінюється на рівні престижних міжнародних відзнак – «Греммі» або ж «Оскара». Напередодні вона зазначила, що ще ніколи українська музика не потрапляла у цю категорію (до шортлиста) і не була так високо оцінена. «Премія Rema – це щось як «Оскар» у сфері ранньої музики. То ж це означає, що велика кількість людей, експертів у всьому світі дізнаються про українське бароко, про Миколу Дилецького (1630 – 1690 рр..), та, можливо, більше зацікавляться яскравим українським суб’єктним голосом у царині ранньої музики», – наголосила вона.

Зазначимо, що восени 2023 року незалежна платформа Open Opera Ukraine випустила альбом Ukrainian Baroque: Concordacii Animos із творами композитора Миколи Дилецького і невідомих авторів у виконанні вокального ансамблю Partes, що спеціалізується на виконанні музики бароко. Музиканти записали альбом в автентичному для бароко просторі Кирилівської церкви Національного заповідника «Софія Київська».

 

Зокрема, Rema – це мережа давньої музики в Європі. До неї входять понад 160 учасників з усього світу, серед яких виконавці, композитори й дослідники. Нагородою від Rema раз на два роки відзначають інноваторів у сфері стародавньої музики. До списків премії вносять проєкти, що відображають бачення та багатогранність сучасного сектору ранньої музики.

Нагадаємо, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.

Як повідомлялося, Житомирський академічний музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги вимушено йде у фінансову відпустку. Причиною цьому стало зупинка фінансування закладів культури Житомирською ОВА.

До слова, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки викликав 34 працівників Чернігівського драмтеатру, зокрема акторів та технічний персонал. Після відвідування ТЦК деякі з працівників уже вирушили на військові навчання, тому театр змушений призупинити роботу на невизначений термін.

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Теги: музика культура

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