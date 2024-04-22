Головна Країна Культура
search button user button menu button

Житомирська ОВА «відправила» колектив драмтеатру Кочерги у відпустку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Житомирська ОВА «відправила» колектив драмтеатру Кочерги у відпустку
За словами актора, ОВА припинила фінансування Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. Івана Кочерги
фото з відкритих джерел

Низка культурних закладів Житомира залишилася без фінансування влади

Житомирський академічний музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги вимушено йде у фінансову відпустку. Причиною цьому стало зупинка фінансування закладів культури Житомирською ОВА. Про це повідомив актор театру та ветеран Олександр Литовченко.

«Житомирська обласна держадміністрація вирішила, що культура не на часі і припинила фінансування закладів культури!!! Тобто Житомирський академічний Український музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги, Житомирський академічний театр ляльок та Житомирська обласна філармонія не має фінансування на зарплати працівникам», – зазначив актор.

Як наголосив Литовченко, він з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, отримав травми та за рішенням ВЛК був списаний.

«Відкрию таємницю!!! З.п. артистів настільки мізерні, що навіть соромно писати... Але я скажу! Моя заробітна плата, як артиста драми вищої категорії зі стажем роботи 14 років не перевищує 10 тис. грн. І навіть цей мінімум вони хочуть відібрати... Мені потрібно утримувати сім'ю. «Хочеш знищити націю, почни з культури...». Саме цим зараз займається Житомирська облдержадміністрація. Вони вважають, що зарплати артистів занадто тягнуть бюджет області донизу, хоча за свої з.п. та премії мовчать», – додав актор.

Житомирський академічний музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги вимушено йде у фінансову відпустку
Житомирський академічний музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги вимушено йде у фінансову відпустку
скріншот

Раніше повідомлялося, що у Харкові обласна влада позбавляє фінансування академічного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка.

Як повідомлялося, квиток на виставу в театр сьогодні мав би коштувати в середньому 4500 грн, подекуди об’єктивна ціна може досягати 7 тис. грн. Завдяки такій сумі вдасться покрити витрати на діяльність та розвиток театру та ремонти.

Читайте також: Велике інтерв'ю з зіркою серіалів Ольгою Гришиною. Про довгу розлуку з театром і гучне повернення
Теги: Житомир театр актор влада фінансування культура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зазначив нардеп, найближчим часом варто очікувати на низку кадрових рішень у владі
Нардеп анонсував «парад відставок за власним бажанням»
19 квiтня, 17:11
Люди починають непокоїтись про корупцію, а не про війну
Мобілізація у пастці ілюзій
11 квiтня, 13:33
МВС Росії, коментуючи надання притулку журналістці, заявило, що вона «підтримує політичний курс Російської Федерації»
Росія надала притулок німецькій журналістці, яка підтримує війну в Україні та виправдовує Гітлера
10 квiтня, 23:15
Ченс Пердомо найбільше відомий глядачеві за роллю Емброуза Спеллмана в серіалі «Моторошні пригоди Сабріни»
Актор відомого американського серіалу розбився на мотоциклі
31 березня, 11:18
Черги охочих придбати квиток на виставу
Шалені черги до театру Франка. Кияни чекають годинами, аби купити квиток на популярну виставу (відео)
28 березня, 12:27
У Берліні бракує житла для розміщення біженців
У Берліні з'являться додаткові місця для біженців з України
28 березня, 11:19
У Кракові пропав дефектоскоп і поліція не може його знайти
У Кракові за загадкових обставин зник небезпечний радіоактивий пристрій
27 березня, 14:02
Президент США підписав схвалений Сенатом законопроєкт про фінансування уряду
Байден затвердив бюджет і нагадав про допомогу Україні
23 березня, 22:19
Теракт у концертному залі «Крокус Сіті Хол» влада Росії спробує використати як привід для посилення військових дій в Україні
Теракт у «Крокус Сіті» вплине на перебіг війни в Україні – Bloomberg
23 березня, 16:17

Культура

Житомирська ОВА «відправила» колектив драмтеатру Кочерги у відпустку
Житомирська ОВА «відправила» колектив драмтеатру Кочерги у відпустку
Віталій Капранов розповів, чи продовжить писати після смерті брата
Віталій Капранов розповів, чи продовжить писати після смерті брата
«Хочу, щоб про Маріуполь не забули». Режисер Чернов привіз «Оскар» в Україну
«Хочу, щоб про Маріуполь не забули». Режисер Чернов привіз «Оскар» в Україну
Асоціація бібліотек США вилучила книгу про УПА зі списку найкращих історичних матеріалів
Асоціація бібліотек США вилучила книгу про УПА зі списку найкращих історичних матеріалів
Митники завадили викраденню п'яти старовинних ікон (фото)
Митники завадили викраденню п'яти старовинних ікон (фото)
Україна опублікувала програму свого павільйону на Венеційській бієнале
Україна опублікувала програму свого павільйону на Венеційській бієнале

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Одна з країн ЄС збирається обмежити прийом біженців із України
9545
Відсторонити Порошенка від засідань Ради? Регламентний комітет ухвалив рішення
7043
Вчений пояснив, якими будуть наслідки демографічної кризи за 20-30 років
6936
Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото)
6238
У Росії затопило уранові свердловини: радіоактивна вода потрапила до річки Тобол
4463
Російський літак «впустив» авіабомбу на Білгородську область

Новини

Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
Вчора, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua