Житомирська ОВА «відправила» колектив драмтеатру Кочерги у відпустку

Низка культурних закладів Житомира залишилася без фінансування влади

Житомирський академічний музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги вимушено йде у фінансову відпустку. Причиною цьому стало зупинка фінансування закладів культури Житомирською ОВА. Про це повідомив актор театру та ветеран Олександр Литовченко.

«Житомирська обласна держадміністрація вирішила, що культура не на часі і припинила фінансування закладів культури!!! Тобто Житомирський академічний Український музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги, Житомирський академічний театр ляльок та Житомирська обласна філармонія не має фінансування на зарплати працівникам», – зазначив актор.

Як наголосив Литовченко, він з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, отримав травми та за рішенням ВЛК був списаний.

«Відкрию таємницю!!! З.п. артистів настільки мізерні, що навіть соромно писати... Але я скажу! Моя заробітна плата, як артиста драми вищої категорії зі стажем роботи 14 років не перевищує 10 тис. грн. І навіть цей мінімум вони хочуть відібрати... Мені потрібно утримувати сім'ю. «Хочеш знищити націю, почни з культури...». Саме цим зараз займається Житомирська облдержадміністрація. Вони вважають, що зарплати артистів занадто тягнуть бюджет області донизу, хоча за свої з.п. та премії мовчать», – додав актор.

Житомирський академічний музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги вимушено йде у фінансову відпустку скріншот

Раніше повідомлялося, що у Харкові обласна влада позбавляє фінансування академічного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка.

Як повідомлялося, квиток на виставу в театр сьогодні мав би коштувати в середньому 4500 грн, подекуди об’єктивна ціна може досягати 7 тис. грн. Завдяки такій сумі вдасться покрити витрати на діяльність та розвиток театру та ремонти.