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Українські режисери екранізують книгу Нестайка «Тореадори з Васюківки»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Українські режисери екранізують книгу Нестайка «Тореадори з Васюківки»
Трилогія українського письменника Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки» була написана у 1963-1970 роках
фото з відкритих джерел

Режисери зазначили, що у дитинстві також були шанувальниками цієї книги 

Українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков знімуть фільм за однією з найвідоміших українських дитячих книг – «Тореадори з Васюківки» Всеволода Нестайка. Про це Суспільне Культура повідомили режисери проєкту. 

Трилогія українського письменника Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки» була написана у 1963-1970 роках. За сюжетом двоє друзів Ява та Павлуша, що живуть у селі, мріяли прославитися на весь світ. Для цього вони намагадися стати тореадорами, зловити іноземних шпигунів, підкорити Київ та багато іншого.

Книга Нестайка стала однією з найпопулярніших українських дитячих книг. Нині книжку в Україні друкує видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га». У 2004 році Всеволод Нестайко дещо змінив текст, вилучивши ідеологічні радянські нашарування, застарілі вирази та незрозумілі сучасному читачу деталі і додав нові сюжетні лінії.

Вперше «Тореадорів з Васюківки» екранізували у 1965 році – це був короткометражний фільм одного з епізодів книжки. Над стрічкою працював режисер Самарій Зелікін. Вона отримала кілька міжнародних нагород, зокрема Гран-прі на Міжнародному фестивалі в Мюнхені (Німеччина, 1968) та головну премію Міжнародного фестивалю в Олександрії (Єгипет, 1969).

Краснощок та Чистяков додають, що відтоді за екранізацію брався Віктор Іванов, але через радянську цензуру фільм скасували.

Режисери зазначили, що у дитинстві також були шанувальниками цієї книги і завжди мріяли побачити екранізацію, тому тепер вони можуть здійснити «не лише мрію свого дитинства, а й мрію всіх інших дітей».

Продюсеркою майбутньої стрічки стане Вероніка Степанчук, відома роботою над такими фільмами, як «Мої думки тихі», «Як там Катя» та «Спадок брехні».

Жодних деталей щодо знімальної команди та кастингу акторів поки не повідомляється.

Нагадаємо, PEN Ukraine спільно з онлайн-журналом The Ukrainians створили спецпроєкт «Від Сковороди до сьогодення» – це перша спроба укласти список найважливіших творів українською мовою, написаних у XVIII-ХХІ століттях. До цього списку увійшли і «Тореадори з Васюківки» Всеволода Нестайка.

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки російських загарбників по друкарні у Харкові загинули люди та спалено 50 тис. книжок. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя.

До слова, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив додаткову поправку №336 до законопроєкту про англійську мову.  Вона спрямована на те, щоб українські кінотеатри демонстрували фільми не українською мовою, а англійською. Про це заявив народний депутат Володимир В'ятрович. Він наголошує, прямої загрози дублюванню дана поправка не несе, оскільки кількість сеансів, на яких фільми демонструються не українською, відповідно до закону про державну мову не може бути вищою за 10% на місяць.

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Теги: книги письменник фільм роман

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