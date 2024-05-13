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Письменниця Софія Андрухович стала лауреаткою престижної премії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Письменниця Софія Андрухович стала лауреаткою престижної премії
Софія Андрухович отримає 20 тис. євро винагороди
фото з відкритих джерел

Премію раз на два роки присуджує Фонд імені Германа Гессе «за літературне досягнення міжнародного рівня у поєднанні з його перекладом»

Українська письменниця Софія Андрухович та двоє перекладачів її книги «Амадока» Александер Кратохвіль та Марія Вайсенбьок отримають Міжнародну премію імені Германа Гессе. Про це йдеться на сайті премії.

Премію раз на два роки присуджує Фонд імені Германа Гессе «за літературне досягнення міжнародного рівня у поєднанні з його перекладом». Винагорода становить 20 тис. євро. Церемонія нагородження відбудеться 2 липня 2024 року, у день народження Германа Гессе, у місті Кальв у Німеччині.

Журі премії відзначило німецькі видання «Історія Романи» (Die Geschichte von Romana) та «Історія Уляни» (Die Geschichte von Uljana), які є частиною роману «Амадока». Водночас третя частина – «Історія Софії» – вийде німецькою мовою у жовтні 2024 року. 

Судді зазначили, що Андрухович вдалося «різноманітно й потужно створити широку панораму України XX століття», підкресливши «винахідливість та амбітність» письменниці. Водночас перекладачів відзначили за майстерність, з якою вони «відтворили розмаїті мовні регістри «Амадоки».

«Вони вловили історичні голоси й тональності 100-річної давнини, а також різні розповідні конструкції, невимушені чи ненадійні, прості чи витончені, сковані історичними жахіттями та сильні у пошуках власного щастя», – зазначило журі.

Нагадаємо, письменниця й публіцистка Оксана Забужко та режисер, письменник і військовослужбовець Олег Сенцов удостоєні найвищої нагороди Франції – ордену Почесного легіону.

До слова, президент України своїм указом затвердив лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року.

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Теги: культура премія письменниця

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