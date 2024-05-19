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Білецький пояснив, що вважатиме перемогою України у війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Білецький пояснив, що вважатиме перемогою України у війні
Перемогою у війні буде тривала військова та політична неготовність Росії продовжувати бойові дії проти України, вважає Білецький
фото з відкритих джерел

Командир 3-ї окремої штурмової бригади головним досягненням за останні 10 років вважає те, що країна вистояла

Командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький у інтерв’ю NV пояснив, що особисто для нього буде перемогою у війні.

«Перемогою в нинішній війні буде тривала військова та політична неготовність Росії продовжувати бойові дії проти України», – сказав Білецький.

Крім того, командир 3-ї окремої штурмової бригади додав – головним досягненням за останні 10 років вважає те, що країна вистояла перед викликом війни.

«Вистояла, попри слабкий державний апарат, моральну неготовність значної частини суспільства, багато в чому радянську армію, вразливість перед російським інформаційним впливом. Ми воюємо з противником, який має необмежені ресурси і ядерну зброю. При цьому в Україні працює бізнес, розвивається культура і загалом люди навчилися облаштовувати нормальність за ненормальних умов», – пояснив Білецький.

Раніше засновник «Азова» розповів про тактику, яку ЗСУ перейняли у «вагнерівців». «Вагнерівці» в Сирії взяли за основу ІДІЛівську систему оборони, яка є вкрай ефективною, і яку тепер використовують українські військові.

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Теги: війна бізнес культура Україна Андрій Білецький

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