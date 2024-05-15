Гітарний виступ Блінкена. Американці відреагували дуже бурхливо і дуже по-різному

«Схоже, в Держдепі хотіли донести один меседж...але щось пішло не так»

Держсекретар США Ентоні Блінкен виконав у київському барі пісню Ніла Янга Rockin' In The Free World

В США на гітарний виступ Блінкена в барі з піснею Rockin' in the Free World відреагували дуже бурхливо і дуже по-різному. З того, що бачив, реакції були приблизно такі.

Умовна проукраїнська група #1: Дуже крутий дипломатичний крок. Виступ Держсекретаря США в київському барі демонструє всьому світові нескореність України в час війни і надихає до сильнішої підтримки. І вибір пісні тут невипадковий.

Умовна проукраїнська група #2: Виглядає дуже дивно. Час і контекст цього виступу, мʼяко кажучи, недоречний. Українцям потрібно більше зброї, а не підбадьоруючі пісні.

MAGA-група: Гляньте, як Блінкен витрачає гроші платників податків – розважається в київських нічних клубах і співає під гітару. В них там точно війна? Куди йдуть наші мільярди?

Ліве крило: Блінкен співає про «вільний світ» в Україні, поки адміністрація Байдена надсилає Ізраїлю бомби і підтримує геноцид палестинців. Чергова демонстрація подвійних стандартів США. Для кого цей спектакль?

Це лише конденсована частина, яку я зібрав з різних коментарів. Цікаво було стежити за цим спектром, особливо на тлі дуже неоднозначної реакції від самих українців – для яких це, вочевидь, і адресувалось. Схоже, в Держдепі хотіли донести один меседж... але щось пішло не так.

А як ви сприйняли виступ і звернення Блінкена зі сцени?