Головна Думки вголос Остап Яриш
search button user button menu button
Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

Гітарний виступ Блінкена. Американці відреагували дуже бурхливо і дуже по-різному

glavcom.ua
«Схоже, в Держдепі хотіли донести один меседж...але щось пішло не так»
фото: Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен виконав у київському барі пісню Ніла Янга Rockin' In The Free World

В США на гітарний виступ Блінкена в барі з піснею Rockin' in the Free World відреагували дуже бурхливо і дуже по-різному. З того, що бачив, реакції були приблизно такі.

Умовна проукраїнська група #1: Дуже крутий дипломатичний крок. Виступ Держсекретаря США в київському барі демонструє всьому світові нескореність України в час війни і надихає до сильнішої підтримки. І вибір пісні тут невипадковий.

Умовна проукраїнська група #2: Виглядає дуже дивно. Час і контекст цього виступу, мʼяко кажучи, недоречний. Українцям потрібно більше зброї, а не підбадьоруючі пісні.

MAGA-група: Гляньте, як Блінкен витрачає гроші платників податків – розважається в київських нічних клубах і співає під гітару. В них там точно війна? Куди йдуть наші мільярди?

Ліве крило: Блінкен співає про «вільний світ» в Україні, поки адміністрація Байдена надсилає Ізраїлю бомби і підтримує геноцид палестинців. Чергова демонстрація подвійних стандартів США. Для кого цей спектакль?

Це лише конденсована частина, яку я зібрав з різних коментарів. Цікаво було стежити за цим спектром, особливо на тлі дуже неоднозначної реакції від самих українців – для яких це, вочевидь, і адресувалось. Схоже, в Держдепі хотіли донести один меседж... але щось пішло не так.

А як ви сприйняли виступ і звернення Блінкена зі сцени?

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ентоні Блінкен музика США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракети Atacms все ж таки будуть у найближчих пакетах американської воєнної допомоги для України
Atacms для України: Головна інтрига американської допомоги
23 квiтня, 17:47
Довгоочікуваний законопроєкт про пакет допомоги Україні був ухвалений в Палаті представників 311 голосами
$61 мільярд – наш! Конгрес схвалив допомогу Україні: хто насправді отримає ці гроші? Тема тижня
20 квiтня, 21:15
Джонсону можуть знадобитися демократи, щоб прийняти законопроєкти про зовнішню допомогу – і врятувати свою посаду
Спікер Палати представників назвав остаточну дату голосування за допомогу Україні
17 квiтня, 18:59
Сенатор Майк Лі заявив, що фінансування України є «непопулярним»
Сенат відклав голосування щодо законопроєкту про допомогу Україні – The Guardian
23 квiтня, 21:10
Зеленський наголосив, що Україна готується до завтрашнього засідання у форматі «Рамштайн»
Зеленський пояснив, чого очікує Україна від наступного «Рамштайну»
25 квiтня, 21:13
Трамп заявив, що ця справа є «політичним переслідуванням»
У США почався суд над Трампом у справі про підкуп порнозірки
15 квiтня, 18:39
Голосування щодо законопроєктів про допомогу Україні очікується ввечері у суботу, 20 квітня
Комітет Палати представників схвалив проєкт Джонсона про допомогу Україні – The Hill
19 квiтня, 10:35
Користувачі соцмереж жартують про Євробачення-2024: добірка мемів
Користувачі соцмереж жартують про Євробачення-2024: добірка мемів
12 травня, 15:44
Блінкен відвідує столицю України вчетверте від початку повномасштабного російського вторгнення
Reuters: До Києва прибув держсекретар США Блінкен
Вчора, 06:13

Остап Яриш

Гітарний виступ Блінкена. Американці відреагували дуже бурхливо і дуже по-різному
Гітарний виступ Блінкена. Американці відреагували дуже бурхливо і дуже по-різному
Атака безглуздих поправок: боротьба навколо закону про допомогу Україні загострюється
Атака безглуздих поправок: боротьба навколо закону про допомогу Україні загострюється
Конгрес США відновлює роботу після великодніх канікул. На що чекати Україні
Конгрес США відновлює роботу після великодніх канікул. На що чекати Україні
Польща має нервувати? Головний висновок після інтерв'ю Путіна
Польща має нервувати? Головний висновок після інтерв'ю Путіна
Коли Україна отримає F-16?
Коли Україна отримає F-16?
Чи дійсно Захід не помітив останні ракетні атаки на Україну?
Чи дійсно Захід не помітив останні ракетні атаки на Україну?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Мурал із Залужним, який нещодавно з'явився у столиці, доведеться стерти
14K
Ірландія цього тижня планує ухвалити важливе рішення щодо українських біженців
9168
Блінкен назвав реформи, які Україні доведеться реалізувати
6650
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
5481
Скільки українців за кордоном не цікавляться новинами про Україну: неочікувана цифра
3317
Вибухи на аеродромі «Бельбек» у Криму: стали відомі наслідки (фото, відео)

Новини

Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Сьогодні, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Сьогодні, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
Вчора, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
Вчора, 19:17
Блінкен прибув до Києва, США виділять новий пакет допомоги: головне за ніч
Вчора, 06:50
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
13 травня, 14:41

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua