Кирило Карабиць з 2009 року є головним диригентом Борнмутського симфонічного оркестру на південному заході Англії

Українського диригента Кирила Карабиця нагороджено орденом «за заслуги в музичній галузі та популяризацію симфонічних творів з України та Східної Європи у Великій Британії». Про це повідомив Борнмутський симфонічний оркестр, головним диригентом якого є Карабиць.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кирило Карабиць, який цього року завершує 15-річний термін перебування на посаді, у жовтні стане лауреатом диригентської премії BSO та художнім керівником проєкту «Голоси зі Сходу».

За 15 років, що Карабиць очолює Борнмутський симфонічний оркестр, він виконав понад 60 творів зі Східної Європи та Центральної Азії. Зокрема, серія «Голоси зі Сходу» включає твори з Вірменії, Азербайджану, Грузії, Македонії, Польщі, Туркменістану та України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я глибоко вдячний за цю почесну нагороду за подорож, яку я мав честь розділити з музикантами і слухачами Борнмутського симфонічного оркестру протягом останніх 15 років – я глибоко пишаюся тим, чого ми досягли разом», – сказав Карабиць.

Він додав, що з нетерпінням чекає можливості виступити у Брістолі, Пулі та Лондоні цієї весни.

Кирило Карабиць – син композитора Івана Карабиця, з 2009 року є головним диригентом Борнмутського симфонічного оркестру на південному заході Англії.

Також він працював з іншими знаменитими оркестрами світу, зокрема Віденським, Чиказьким, Французьким національним, Сіднейським філармонічним, Мюнхенським філармонічним, Оркестром BBC тощо.

До слова, у 20116 році український диригент Кирило Карабиць став музичним директором Німецького національного театру та державної капели у Веймарі.