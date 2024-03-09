ВЛК визнала Залужного не придатним до служби

Після звільнення зі своєї посади Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взимку пройшов ВЛК (Військово-лікарську комісію), де був визнаний непридатним для служби в армії. До того ж він написав рапорт про звільнення з військової служби ще у лютому. Про це повідомляють джерела zn.ua.

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Видання повідомляє, що після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський. За цих умов, генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон – редакції невідомо.

«Кількатижнева затримка з розв'язання питання повʼязана була з тим, що після прийняття закону з новим переліком військових звань не була завершена відповідна зміна нормативної бази, зокрема в указах президента; відтак юридично немає чіткої ясності, хто має звільняти Залужного у званні Генерала з військової служби – міністр оборони своїм наказом, чи президент своїм указом, як раніше звільняли Генералів армії України», – пише zn.ua.

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Джерело видання зазначає, що «з одного боку, відхід колишнього досвідченого головнокомандувача ЗСУ з військової служби під час війни, до того ж на вкрай напруженому її етапі, – річ несвоєчасна. З іншого боку, перебувати в розпорядженні міністра оборони, без належної ділянки відповідальності й впливу на ситуацію в армії – теж не має сенсу».

Згідно з чинним законодавством, після двох місяців перебування у розпорядженні міністра військовослужбовцеві припиняється виплата грошового забезпечення, крім окладу за військовим званням. Для генерала Залужного, який має найвище військове звання, це складає 1762 гривні на місяць.

Нагадаємо, що 7 березня 2024 року Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

До слова, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

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Як повідомлялося, рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було ухвалено через низку причин. Одна з них – потреба у перегляді тактики дій. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Також, Зеленський заявив, що звільнення Валерія Залужного та ключового керівництва ЗСУ – це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування.

Як відомо, Зеленський надав Залужному та Буданову звання Героїв України.