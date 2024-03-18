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Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком
фото з відкритих джерел

Інформація про смерть короля Британії Чарльза III на 76-му році життя є неправдивою 

У понеділок, 18 березня, в соцмережах з’явилася інформація про те, що король Британії Чарльз III помер. Її начебто підтверджував скрин нібито публікації на офіційному сайті Букінгемського палацу, однак насправді такого документа там не було.

Офіційна заява з цього приводу відсутня і на сайті палацу, і в іноземних ЗМІ.

Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком фото 1

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III розпочав підготовку до передачі корони спадкоємцю раніше, ніж очікувалося. Принц Уельський Вільям візьме на себе деякі публічні обов'язки короля Великої Британії Чарльза ІІІ у зв'язку з онкологічним захворюванням батька.

Про хворобу монарха стало відомо 5 лютого. У Букінгемському палаці заявили, що Чарльз III вирішив оприлюднити свій діагноз, щоб не допустити чуток і надати підтримку тим, хто бореться з раком. Король сподівається якнайшвидше повернутися до повноцінної громадської діяльності, наголосили у Букінгемському палаці.

Лікарі короля Великої Британії Чарльза III виявили у нього онкологічне захворювання на ранній стадії, повідомив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак. За словами глави уряду, він перебуває у постійному контакті з монархом і сподівається на його повне одужання. Про це пише The Guardian. «Очевидно, як і всі інші, ми вражені і засмучені, і всі наші думки з ним та його сім'єю. На щастя, хворобу виявили на ранній стадії. Я, звичайно, перебуваю в постійному контакті з ним і продовжуватиму спілкуватися з ним у звичайному режимі», – сказав Сунак.

Читайте також: Букінгемський палац повідомив тривожні новини про здоров'я королівських осіб
Теги: фейк Король Чарльз III смерть Велика Британія

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