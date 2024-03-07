Британія передасть Україні понад 10 тис. безпілотників

Серед БпЛа, які отримає Україна від Британії – безпілотні літальні апарати Fpv, безпілотники-камікадзе, а також спостережні та морські дрони

Як заявив глава Міноборони, Україну буде посилено «новими передовими безпілотниками від провідних оборонних підприємств Великої Британії»

Велика Британія поставить в Україну понад 10 тис. дронів протягом 2024 року, заявив міністр оборони Грант Шеппс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

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«Сьогодні Велика Британія посилює підтримку України, надаючи повний пакет у розмірі 325 млн фунтів стерлінгів на новітні безпілотники, щоб допомогти в боротьбі з незаконним вторгненням Путіна. Інвестиції, в межах яких буде поставлено понад 10 тис. дронів для Збройних сил України, дадуть змогу використовувати провідні світові оборонні підприємства Великої Британії для доставки Україні нових передових безпілотників упродовж 2024 року», – сказав Шеппс, якого цитує пресслужба.

Як повідомляється, до пакета дронів, що надається Україні, увійдуть безпілотні літальні апарати Fpv, безпілотники-камікадзе, а також спостережні та морські дрони.

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За словами Шеппса, Україну буде посилено «новими передовими безпілотниками, що надходять безпосередньо від провідних оборонних підприємств Великої Британії – прямо із заводів на передову. Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великої Британії в цих зусиллях».

Як наголошується в пресрелізі, «Збройні сили України з безпрецедентною ефективністю використовують подаровану Великою Британією зброю, яка допомогла знищити майже 30% Чорноморського флоту Росії».

Як повідомляється, дрони довели свою високу ефективність на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії, забезпечуючи ситуаційну обізнаність для націлювання на позиції противника і бронетехніку. Українські сили також ефективно використовували ці дрони для завдавання ударів по серцю Військово-морського флоту Росії. «Оскільки понад 100 млн фунтів стерлінгів з цього пакета буде витрачено на морські можливості, Україна продовжить переламувати ситуацію в Чорному морі», – зазначено в повідомленні.

Після засідання Контактної групи з оборони України під керівництвом США в лютому, Шеппс оголосив, що Велика Британія разом із Латвією очолять міжнародну коаліцію для допомоги Україні у сфері безпілотників.

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Нагадаємо, Франція замовила 100 безпілотних літальних апаратів від компанії Delair для українських військових. Вже влітку безпілотники мають відправити до України.

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