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Британія передасть Україні понад 10 тис. безпілотників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія передасть Україні понад 10 тис. безпілотників
Серед БпЛа, які отримає Україна від Британії – безпілотні літальні апарати Fpv, безпілотники-камікадзе, а також спостережні та морські дрони
фото з відкритих джерел

Як заявив глава Міноборони, Україну буде посилено «новими передовими безпілотниками від провідних оборонних підприємств Великої Британії»

Велика Британія поставить в Україну понад 10 тис. дронів протягом 2024 року, заявив міністр оборони Грант Шеппс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

«Сьогодні Велика Британія посилює підтримку України, надаючи повний пакет у розмірі 325 млн фунтів стерлінгів на новітні безпілотники, щоб допомогти в боротьбі з незаконним вторгненням Путіна. Інвестиції, в межах яких буде поставлено понад 10 тис. дронів для Збройних сил України, дадуть змогу використовувати провідні світові оборонні підприємства Великої Британії для доставки Україні нових передових безпілотників упродовж 2024 року», – сказав Шеппс, якого цитує пресслужба.

Як повідомляється, до пакета дронів, що надається Україні, увійдуть безпілотні літальні апарати Fpv, безпілотники-камікадзе, а також спостережні та морські дрони.

За словами Шеппса, Україну буде посилено «новими передовими безпілотниками, що надходять безпосередньо від провідних оборонних підприємств Великої Британії – прямо із заводів на передову. Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великої Британії в цих зусиллях».

Як наголошується в пресрелізі, «Збройні сили України з безпрецедентною ефективністю використовують подаровану Великою Британією зброю, яка допомогла знищити майже 30% Чорноморського флоту Росії».

Як повідомляється, дрони довели свою високу ефективність на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії, забезпечуючи ситуаційну обізнаність для націлювання на позиції противника і бронетехніку. Українські сили також ефективно використовували ці дрони для завдавання ударів по серцю Військово-морського флоту Росії. «Оскільки понад 100 млн фунтів стерлінгів з цього пакета буде витрачено на морські можливості, Україна продовжить переламувати ситуацію в Чорному морі», – зазначено в повідомленні.

Після засідання Контактної групи з оборони України під керівництвом США в лютому, Шеппс оголосив, що Велика Британія разом із Латвією очолять міжнародну коаліцію для допомоги Україні у сфері безпілотників.

Нагадаємо, Франція замовила 100 безпілотних літальних апаратів від компанії Delair для українських військових. Вже влітку безпілотники мають відправити до України.

До слова, Буданов пояснив, чому безпілотники ніколи не замінять піхоту.

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Теги: Велика Британія дрон війна Грант Шеппс безпілотник

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