Британія хоче посилити обмеження проти громадян Китаю: яка причина
Мета полягає в тому, щоб змусити Китай та інші країни надавати більш детальну інформацію і надати більше часу для перевірок
Уряд Великої Британії розглядає можливість зменшення кількості громадян Китаю, які мають право в'їзду в країну за офіційними справами у зв'язку із загрозою шпигунства з боку Пекіна. Про це повідомляє Bloomberg.
Міністри та органи безпеки обговорюють перегляд прикордонних правил, які застосовуються до дипломатів та інших осіб, які перебувають на так званій офіційній службі.
Мета полягає в тому, щоб змусити Китай та інші країни надавати більш детальну інформацію і надати більше часу для перевірок.
Варіанти включають обмеження кількості людей, які можуть прибути відповідно до дипломатичних або аналогічних правил. Або ж мова піде про обмеження обсягу офіційної або спонсорованої державою діяльності, для якої не потрібна віза.
Потенційне посилення заходів відбувається на тлі занепокоєння з приводу зростаючого впливу Китаю у Великій Британії, починаючи від університетських кампусів і закінчуючи його участю в найважливіших галузях промисловості.
Парламентський комітет минулого року попередив, що підхід Великої Британії до загрози національній безпеці, яка походить від Китаю, є «абсолютно неадекватним». Тоді уточнили, що занадто багато уваги приділяється короткостроковим економічним вигодам, а не довгостроковим ризикам.
Глава агентства внутрішньої безпеки MI5 Кен МакКаллум заявляв, що китайські шпигуни зв'язалися з більш ніж 20 000 осіб у Великій Британії.
Раніше повідомлялося, що у Великій Британії викрили групу людей, які займалися збором розвідувальної інформації на користь Росії. Йдеться про шістьох осіб, які усі є вихідцями з Болгарії.
Нагадаємо, китайські кібершпигуни, яких підтримує держава, отримали доступ до нідерландської військової мережі минулого року.
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