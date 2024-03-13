Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британія хоче посилити обмеження проти громадян Китаю: яка причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Британія хоче посилити обмеження проти громадян Китаю: яка причина
фото з відкритих джерел

Мета полягає в тому, щоб змусити Китай та інші країни надавати більш детальну інформацію і надати більше часу для перевірок

Уряд Великої Британії розглядає можливість зменшення кількості громадян Китаю, які мають право в'їзду в країну за офіційними справами у зв'язку із загрозою шпигунства з боку Пекіна. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністри та органи безпеки обговорюють перегляд прикордонних правил, які застосовуються до дипломатів та інших осіб, які перебувають на так званій офіційній службі.

Мета полягає в тому, щоб змусити Китай та інші країни надавати більш детальну інформацію і надати більше часу для перевірок.

Варіанти включають обмеження кількості людей, які можуть прибути відповідно до дипломатичних або аналогічних правил. Або ж мова піде про обмеження обсягу офіційної або спонсорованої державою діяльності, для якої не потрібна віза.

Потенційне посилення заходів відбувається на тлі занепокоєння з приводу зростаючого впливу Китаю у Великій Британії, починаючи від університетських кампусів і закінчуючи його участю в найважливіших галузях промисловості.

Парламентський комітет минулого року попередив, що підхід Великої Британії до загрози національній безпеці, яка походить від Китаю, є «абсолютно неадекватним». Тоді уточнили, що занадто багато уваги приділяється короткостроковим економічним вигодам, а не довгостроковим ризикам.

Глава агентства внутрішньої безпеки MI5 Кен МакКаллум заявляв, що китайські шпигуни зв'язалися з більш ніж 20 000 осіб у Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії викрили групу людей, які займалися збором розвідувальної інформації на користь Росії. Йдеться про шістьох осіб, які усі є вихідцями з Болгарії. 

Нагадаємо, китайські кібершпигуни, яких підтримує держава, отримали доступ до нідерландської військової мережі минулого року. 

Теги: Китай шпигун Велика Британія держава обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія своєю політикою державного тероризму вирощує, експортує і не залишає вибору опонентам
Загроза велика? Роль Росії у формуванні терористичних актів
Сьогодні, 12:10
«Захід категорично не хоче ставати учасником російсько-українською війни»
Попереду великі випробування, які можуть перерости в трагедію
3 березня, 20:00
Китай звернувся до держав з найбільшими ядерними арсеналами
Китай звернувся до держав з найбільшими ядерними арсеналами
29 лютого, 05:20
Франческо Лоллобриджида вважає, що фермери протестують не проти урядів, а проти рішень Брюсселю
Протести аграріїв у Європі: міністр сільського господарства Італії розкритикував дії Брюсселю
15 лютого, 18:10
Уродженець Московської області перебував Україні нелегально
Продавав канабіс та підтримував агресію РФ: у Києві затримано росіянина-нелегала
20 лютого, 15:42
Багато учасників ходи несли в руках українські прапори й транспаранти
«Зеленський – молодець, а Путіну – кінець»: у Брюсселі пройшла масова акція проти війни в Україні
25 лютого, 14:46
Українці матимуть проблеми із житлом у Британії
Скільки українських біженців у Британії ризикують залишитися без житла: дані The Telegraph
26 лютого, 08:39
Нідерланди стикаються із проблемами у працевлаштуванні населення
Нестача робочої сили в Нідерландах: експерт пояснив, чому біженці не зарадять
1 березня, 05:00
Новий пакет став можливим «через непередбачену економію коштів у контрактах, які міністерство оборони домовилося про заміну обладнання, яке ми вже надіслали в Україну через попередні вилучення»
Білий дім повідомив, на скільки вистачить нового пакету допомоги для України
Сьогодні, 03:10

Соціум

Британія хоче посилити обмеження проти громадян Китаю: яка причина
Британія хоче посилити обмеження проти громадян Китаю: яка причина
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися нові кадри з місця події
Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї
Пентагон визнав, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї
Ще одна країна підтримала відправлення військ до України
Ще одна країна підтримала відправлення військ до України
Через день після атаки на завод «Лукойла» помер черговий топменеджер компанії
Через день після атаки на завод «Лукойла» помер черговий топменеджер компанії
Польські фермери тимчасово розблокують один з пунктів пропуску
Польські фермери тимчасово розблокують один з пунктів пропуску

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Путін обіцяє відчепитися від України: названо ключову умову
12K
Легіон «Свобода Росії» показав відео зі звільненого Тьоткіно
5873
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
4913
Пентагон обіцяє швидко доставити оборонну допомогу Україні
3116
Справа банкіра-афериста: суд Франції ухвалив безпрецедентне рішення
2923
Експорт зерна з України: Польща зробила нову пропозицію

Новини

Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Сьогодні, 14:53
Мобілізація по-новому. Експерт назвав умови прозорої та гнучкої схеми бронювання
Сьогодні, 12:10
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Сьогодні, 06:45
Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Що відзначаємо 13 березня
Сьогодні, 00:00
Дві росіянки поцілувалися в кафе: як їх покарав суд
Вчора, 21:31
Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua