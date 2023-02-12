Український гурт виступив на фестивалі в Італії і допоміг розшифрувати повідомлення Єрмака

Керівник Офісу президента опублікував у Telegram кілька символів

Гурт «Антитіла» виконав на фестивалі в Італії свою нову пісню «Фортеця Бахмут».

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У мережі жартують, що артисти своїм виступом допомогли розшифрувати повідомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака, котрий у своєму Telegram зобразив наступне:

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«Пісня «Фортеця Бахмут» була написана на тлі того, що наші побратими досить довгий період перебували на Бахмутському напрямку і несли службу. Хоча ми вже не брали активну участь на передовій, все одно ми жили життям батальйону і розуміли, що там відбувається. І захотілося зробити те, що ми вміємо робити добре: написати пісню, яка б мотивувала боротися, давала енергію стояти будь-якою ціною та пояснити простими словами, що зрозумілі, тим хто пройшов через фронт або перебуває на фронті, чому ми боремося, що за нашими спинами і що у фіналі. А у фіналі – перемога. І це слово звучить у пісні «Фортеця Бахмут». Слухайте, надихайтесь і віримо в перемогу», – розповів фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя в ефірі шоу «Селекція» на «Радіо Промінь».

Раніше гурт «Антитіла» презентував кліп на потужну композицію «Фортеця Бахмут». Відео до пісні музиканти знімали на передовій.