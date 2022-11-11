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Український ПЕН-клуб обрав нового президента

Надія Клочко
glavcom.ua
Український ПЕН-клуб обрав нового президента
Володимир Єрмоленко став новим керівником Українського ПЕН
фото: pen.org.ua

Володимир Єрмоленко замінив на посаді очільника Українського ПЕН письменника Андрія Куркова

10 листопада відбулися загальні збори українського осередку міжнародного ПЕН-клубу, під час яких обрали нових керівників організації. Президентом організації став філософ, письменник і журналіст Володимир Єрмоленко, його радницею – Оля Гнатюк, повідомляє пресслужба організації.

Віцепрезидентами Українського ПЕН обрали журналістку, телеведучу Мирославу Барчук та поета, перекладача Остапа Сливинського.

Також під час зборів члени ПЕН проголосували за склад нової виконавчої ради організації, до якої ввійшли Алім Алієв, Мирослава Барчук, Лариса Денисенко, Ігор Козловський, Ірина Славінська, Остап Сливинський, Марко-Роберт Стех та Артем Чапай.

Володимир Єрмоленко – український філософ, письменник і журналіст, доктор політичних студій. Старший викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія». Експерт «Інтерньюз-Україна», головний редактор UkraineWorld.

2020 року разом із журналісткою Тетяною Огарковою створив подкаст Kult, присвячений визначальним епохам в історії культури та культовим авторам, які мали великий вплив на розвиток літератури й культури. Автор численних статей про Україну, Європу та світові процеси в українських та іноземних медіа. Автор книжок.

Зазначимо, що виконавчою директоркою Українського ПЕН із 2018 року є журналістка та культурна менеджерка Тетяна Терен.

Український ПЕНкультурна і правозахисна громадська організація, що об’єднує українських журналістів, письменників, науковців, видавців, перекладачів, правозахисників. Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу був створений 1989 року і є одним із 146 національних центрів Міжнародного ПЕН. Діяльність ПЕН в Україні спрямована на захист свободи слова та прав авторів; популяризацію української літератури та культури; відстоювання цінностей і стандартів незалежної журналістики та налагодження міжнародного культурного співробітництва. Український ПЕН є засновником або співзасновником Премії імені Василя Стуса, Премії імені Юрія Шевельова, Премії імені Георгія Ґонґадзе та Drahomán Prize. Організація налічує 145 членів та членкинь.

До Єрмоленка Український ПЕН протягом 2018-2022 років очолював письменник Андрій Курков, якого обирали на посаду двічі (за статутом керівні посади можна обіймати не більш як два терміни поспіль).

Також президентами організації були перекладач, лауреат Шевченківської премії Микола Рябчук (2014-2018), засновник Української Гельсінської групи, політв’язень радянського режиму, філософ і публіцист Мирослав Маринович (2010-2014), літературний критик, учасник руху шістдесятництва, політв’язень радянського режиму Євген Сверстюк (1993-2010) та поет Микола Вінграновський (1989-1993).

До слова, раніше Премія Гейне 2022 року від міста Дюссельдорф назвала цьогорічного лауреата. Нагороду отримав український поет, письменник і перекладач Юрій Андрухович. 

Теги: література

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