Стівена Спілберга чекають на Хмельниччині: голова ОДА просить допомоги у Зеленського

Чиновники сподіваються, що візит на Хмельниччину надихне Спілберга на нові творчі ідеї

Голова Хмельницької облдержадміністрації (ОДА) Сергій Гамалій хоче через президента України Володимира Зеленського встановити зв’язок із відомим американським кінорежисером та сценаристом Стівеном Спілбергом. Про це пише місцеве видання НГП з посиланням на текст звернення до глави держави, датований 24 грудням 2021 року.

«Хмельницька обласна державна адміністрація розпочала реалізацію регіонального проєкту «Хмельниччина в постаттях»… З цього приводу звертаюся до Вас, щоб попросити про сприяння у вирішенні такого питання: нам відомо, що бабуся і дідусь відомого голлівудського режисера Стівена Спілберга по батьковій лінії – Шмуел Шпільберг та Рівка Чечік – народилися в Кам’янці-Подільському та пройшли традиційні для євреїв обряди у місцевій синагозі. У Хмельницькому державному архіві є документи, які мають стосунок до родини митця. Я б хотів запросити пана Спілберга відвідати батьківщину його предків. Задля цього підготовлено лист режисеру, але переконаний, якщо він буде відправлений на загальнодержавному рівні, то матиме більше шансів привернути увагу пана Спілберга», – йдеться у листі до президента Зеленського.

Документ: ngp-ua.info

Гамалій наголосив, що наразі Стівен Спілберг знімає фільм про своє дитинство. Тому, «можливо візит до нашого краю надихне його на нові творчі ідеї». Хмельниччина готова запропонувати цікаві локації, доступ до архівних документів, запевнив голова Хмельницької ОДА.

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