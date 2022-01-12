Український фільм став найкращою драмою Будапештського кінофестивалю

Історична драма розповідає про німкеню Магду Хоманн, яка закохалась в українського солдата

В основі стрічки – повість українця Сергія Сай-Боднара та німця Петера Хоманна «Любов і муки Магди Хоманн»

Фільм «Магда» українського режисера Дениса Соболєва визнали найкращою драмою Будапештського кінофестивалю. Про це повідомляється на сторінці Ganza Film у Facebook.

Історична драма розповідає про німкеню Магду Хоманн, яка закохалась в українського солдата за часів Першої світової війни і приїхала з ним в Україну.

В основі стрічки – повість українця Сергія Сай-Боднара та німця Петера Хоманна «Любов і муки Магди Хоманн», сюжетна лінія якої розгортається паралельно в декількох періодах і охоплює століття європейської історії. На прикладі долі німецької дівчини Магди Хоманн, яка через кохання зазнала горя, поневірянь і опинилася у таборах ГУЛАГу, показано, як світові війни ламають людські життя.

У головних ролях знялися Дар’я Творонович, Роман Покровський, Юрій Висоцький, Олег Москаленко.

Фільм раніше здобув премії за найкращу режисерську і операторську роботу на Київському міжнародному фестивалі «Кінолітопис». Прем’єра очікується восени 2022 року.

Нагадаємо, журі Голлівудської асоціації іноземної преси оголосило переможців 79-ої церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій США «Золотий глобус».

До слова, росіяни вкрали роботу європейського фотографа, щоб розпіарити свій фільм.