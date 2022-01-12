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    Український фільм став найкращою драмою Будапештського кінофестивалю

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    Історична драма розповідає про німкеню Магду Хоманн, яка закохалась в українського солдата - Український фільм став найкращою драмою Будапештського кінофестивалю
    Історична драма розповідає про німкеню Магду Хоманн, яка закохалась в українського солдата
    фото Ganza Film/Facebook

    В основі стрічки – повість українця Сергія Сай-Боднара та німця Петера Хоманна «Любов і муки Магди Хоманн»

    Фільм «Магда» українського режисера Дениса Соболєва визнали найкращою драмою Будапештського кінофестивалю. Про це повідомляється на сторінці Ganza Film у Facebook.

    Історична драма розповідає про німкеню Магду Хоманн, яка закохалась в українського солдата за часів Першої світової війни і приїхала з ним в Україну.

    В основі стрічки – повість українця Сергія Сай-Боднара та німця Петера Хоманна «Любов і муки Магди Хоманн», сюжетна лінія якої розгортається паралельно в декількох періодах і охоплює століття європейської історії. На прикладі долі німецької дівчини Магди Хоманн, яка через кохання зазнала горя, поневірянь і опинилася у таборах ГУЛАГу, показано, як світові війни ламають людські життя.

    У головних ролях знялися Дар’я Творонович, Роман Покровський, Юрій Висоцький, Олег Москаленко.

    Фільм раніше здобув премії за найкращу режисерську і операторську роботу на Київському міжнародному фестивалі «Кінолітопис». Прем’єра очікується восени 2022 року.

    Нагадаємо, журі Голлівудської асоціації іноземної преси оголосило переможців 79-ої церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій США «Золотий глобус».

    До слова, росіяни вкрали роботу європейського фотографа, щоб розпіарити свій фільм.

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    Теги: Будапешт конкурс мистецтво фестиваль фільм
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    Український фільм став найкращою драмою Будапештського кінофестивалю