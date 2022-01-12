«Оскар» вперше за три роки проведуть з ведучим

У церемонії вручення «Оскара» вперше за три роки буде ведучий

Востаннє церемонію вручення нагород Академії у 2018 році вів комік Джиммі Кіммел

Церемонія вручення нагород кінопремії «Оскар» уперше за три роки пройде із ведучим. Про це пише Variety.

Глава розважального підрозділу телеканалу ABC Крейг Ервіч підтвердив, що на березневій церемонії повернуться до традицій, однак не повідомив, хто саме стане ведучим.

«Це міг би бути я», – пожартував Ервіч, але подробиці про ведучого розкривати не став.

Американський телеведучий та комік Джиммі Кіммел був останнім ведучим «Оскара», взявши участь у церемонії у 2017 та 2018 роках та отримавши загалом позитивні відгуки.

Нагородження проходило без ведучого з 2019 року після того, як комік Кевін Харт відмовився від цієї ролі через скандал зі звинуваченнями у гомофобії. Та церемонія набрала добрі рейтинги і організатори відмовилися від традиційного формату. Проте церемонія вручення 2021 року, відкладена через Covid-19, також без ведучого, втратила більше половини своєї аудиторії.

94-а за рахунком церемонія вручення нагород Американської академії кіномистецтв пройде 27 березня в театрі Dolby у Лос-Анджелесі, оголошення номінантів відбудеться 8 лютого.

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