Унаслідок аварії померла відома голлівудська акторка Енн Гейч
Енн Гейч померла, не приходячи до тями після автоаварії, що сталася 5 серпня
Американська акторка Енн Гейч померла у віці 53 років після аварії, яка трапилась ще 5 серпня. Про це повідомляє The Guardian.
Енн Гейч померла, не приходячи до тями після автоаварії, що сталася 5 серпня. Того дня автомобіль актриси врізався в житловий будинок, внаслідок чого почалася пожежа.
Here’s the now mangled vehicle owned by actress Anne Heche being towed away after speeding and crashing into a Mar Vista home and sparking a fire. @CBSLA pic.twitter.com/rRSqnM1YDt— Rachel Kim (@CBSLARachel) August 6, 2022
За словами рятувальників, Гейч розмовляла, коли її витягали з-під уламків, але у лікарні вона впала в кому.
Раніше в п'ятницю лікарі повідомили, що відключать її від системи життєзабезпечення, оскільки в акторки діагностували смерть мозку.
Енн Гейч зіграла кілька десятків ролей у фільмах, у тому числі таких як «Донні Браско», «Жіноча бійка», «Психо», «Я знаю, що ви зробили минулого літа», «Інший світ» та «Супермен: Судний день».
This is how I'll remember Anne Heche, as a great actress.— The Sting (@TSting18) August 12, 2022
It's an absolute tragedy what has happened and my heart goes out to everybody caught up in this terrible incident. pic.twitter.com/OlPR052jRE
R.I.P. Anne Heche. Her demons were very public, but they shouldn’t overshadow what a tremendous actor she was, and how deeply she was loved. What a tragic loss. pic.twitter.com/QrWfSiEr1v— William Friedkin Truths (@LazlosGhost) August 12, 2022
До слова, письменник Салман Рушді, чиєї смерті бажав Іран, зазнав нападу в США. Його поранено ножем у шию.
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