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Унаслідок аварії померла відома голлівудська акторка Енн Гейч

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Унаслідок аварії померла відома голлівудська акторка Енн Гейч
Голлівудська акторка Енн Гейч померла внаслідок аварії
фото: news.com.au

Енн Гейч померла, не приходячи до тями після автоаварії, що сталася 5 серпня

Американська акторка Енн Гейч померла у віці 53 років після аварії, яка трапилась ще 5 серпня. Про це повідомляє The Guardian.

Енн Гейч померла, не приходячи до тями після автоаварії, що сталася 5 серпня. Того дня автомобіль актриси врізався в житловий будинок, внаслідок чого почалася пожежа.

За словами рятувальників, Гейч розмовляла, коли її витягали з-під уламків, але у лікарні вона впала в кому.

Раніше в п'ятницю лікарі повідомили, що відключать її від системи життєзабезпечення, оскільки в акторки діагностували смерть мозку.

Енн Гейч зіграла кілька десятків ролей у фільмах, у тому числі таких як «Донні Браско», «Жіноча бійка», «Психо», «Я знаю, що ви зробили минулого літа», «Інший світ» та «Супермен: Судний день».

До слова, письменник Салман Рушді, чиєї смерті бажав Іран, зазнав нападу в США. Його поранено ножем у шию.

Теги: США актор смерть

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