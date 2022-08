Унаслідок аварії померла відома голлівудська акторка Енн Гейч

Енн Гейч померла, не приходячи до тями після автоаварії, що сталася 5 серпня

Американська акторка Енн Гейч померла у віці 53 років після аварії, яка трапилась ще 5 серпня. Про це повідомляє The Guardian.

Енн Гейч померла, не приходячи до тями після автоаварії, що сталася 5 серпня. Того дня автомобіль актриси врізався в житловий будинок, внаслідок чого почалася пожежа.

Here’s the now mangled vehicle owned by actress Anne Heche being towed away after speeding and crashing into a Mar Vista home and sparking a fire. @CBSLA pic.twitter.com/rRSqnM1YDt — Rachel Kim (@CBSLARachel) August 6, 2022

За словами рятувальників, Гейч розмовляла, коли її витягали з-під уламків, але у лікарні вона впала в кому.

Раніше в п'ятницю лікарі повідомили, що відключать її від системи життєзабезпечення, оскільки в акторки діагностували смерть мозку.

Енн Гейч зіграла кілька десятків ролей у фільмах, у тому числі таких як «Донні Браско», «Жіноча бійка», «Психо», «Я знаю, що ви зробили минулого літа», «Інший світ» та «Супермен: Судний день».

This is how I'll remember Anne Heche, as a great actress.

It's an absolute tragedy what has happened and my heart goes out to everybody caught up in this terrible incident. pic.twitter.com/OlPR052jRE — The Sting (@TSting18) August 12, 2022

R.I.P. Anne Heche. Her demons were very public, but they shouldn’t overshadow what a tremendous actor she was, and how deeply she was loved. What a tragic loss. pic.twitter.com/QrWfSiEr1v — William Friedkin Truths (@LazlosGhost) August 12, 2022

