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Уряд звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Уряд звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно
Марина Кудерчук була призначена на посаду Голови Держкіно 29 січня 2019 року
фото: Державне агентство України з питань кіно

Виконання обов’язків голови Держкіно тимчасово покладені на Юлію Шевчук

Кабінет міністрів звільнив Марину Кудерчук з посади голови Державного агентства з питань кіно. Про це у Telegram повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

«Звільнено Кудерчук Марину Миколаївну з посади голови Державного агентства України з питань кіно», – написав Мельничук.

Він додав, що виконання обов’язків голови Держкіно тимчасово покладені на Юлію Шевчук.

Кіноспільнота раніше неодноразово закликала до відставки Кудерчук, яка, на їх думку, своїми діями «руйнує систему державного регулювання галузі, дискредитує посаду державного службовця, завдає шкоди українському суспільству та іміджу України в світі».

До відставки через «перевищення своїх повноважень» ще у 2023 році закликала і Громадська рада при Держкіно.

У січні 2024 року за ініціативи Української Кіноакадемії понад 700 дієвців культури та 13 організацій підписали відкритий лист, де висловили недовіру до керівництва Держкіно та закликали перенаправити бюджетні кошти на потреби Сил оборони (окрім визначених законодавством зобов'язань).

Як повідомлялося, Марина Кудерчук працювала на посаді голови Державного агентства України з питань кіно з січня 2020 року. Раніше вона обіймала посаду заступника голови Запорізької ОДА з аграрних питань, до того - очолювала міський кіноконцертний зал ім. Довженка.

Що відомо про Марину Кудерчук 

На посаду Голови Держкіно Марину Кудерчук призначили 29 січня 2019 року.

До цього вона працювала у Держекоінспекції та Податковій адміністрації Запорізької області. А досягненням у сфері кіно називала розвиток Центрального кінотеатру у місті та міжнародного фестивалю короткометражного кіно на його базі.

Після оголошення її перемоги у конкурсі, вона попросила судити про неї та її роботу «за результатами, які, сподіваюся, всі побачать найближчим часом».

Кіноспільнота неодноразово критикувала Кудерчук за діяльність. Зокрема кінорежисерка Жанна Максименко-Довгич зазначала, що вважає її недостатньо компетентною, оскільки вона не володіє англійською мовою, ігнорує заходи дипломатичного рівня, а також ухвалює суперечливі рішення.

Нагадаємо, голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук під час роботи керівником комунального закладу «Кіноконцертний зал імені О. Довженка» у Запоріжжі блокувала показ патріотичних стрічок. Зокрема, про скандал з відмовою показувати стрічку зняту про героя УПА за мотивами історичного роману Андрія Кокотюхи «Червоний» три роки тому повідомляли місцеві ЗМІ.

Також користувачі соцмереж нагадали Кудерчук і про те, що кінотеатр, яким вона керувала тоді ж у 2017 році відмовився і від показу стрічки «Холодний Яр».

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Теги: Миколаїв Марина Кудерчук Держкіно звільнення

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