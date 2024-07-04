Скандал із ветераном: відвідувач причетний до корупційних схем щодо водогону для Миколаєва

Праворуч ветеринар, ветеран ЗСУ Олексій Притула, ліворуч Вадим Шевеленко, який вилаяв Притулу за те, що він працює з протезами

Торік Миколаївська ОВА замовила у компанії Вадима Шевеленко водопровідні труби, які коштували у 2-3 рази більше порівняно з ринковими

Відвідувач ветеринарної клініки в Одесі, який вилаяв ветеренара-воїна ЗСУ, причетний до корупційного скандалу щодо завищених цін на водогін для Миколаєва. Про це стало відомо із дослідження «Наші гроші» та від співзасновника «Демократичної Сокири» Віктора Трегубова.

Як відомо, ветерана ЗСУ та лікаря-ветеринара з Одеси Олексія Притулу образив відвідувач ветеринарної клініки за те, що військовий був на протезах і не зміг відразу оглянути собаку під час прийому. Інцидент потрапив на відео та спричинив обговорення в мережі.

Виявилося, що чоловіком був Вадим Шевеленко – директор і засновник «Одесаспеценерго». Сам Олексій Притула в Instagram поширив скриншот, де підтвердив, що тим відвідучачем був Вадим Шевеленко.

Торік журналісти провели розслідування щодо відновлення водогону для Миколаєва, який знищили російські військові 12 квітня 2022 року, залишивши місто без води. Дотепер жителі Миколаєва не мають доступу до якісної питної води.

У листопаді 2023 року Миколаївська ОВА оголосила тендер на 1,05 млрд грн на реконструкцію водогону з завищенням цін будматеріалів у 2-3 рази. Зокрема найбільше коштів хотіли скерувати на водопровідні труби, які коштували у 2-3 рази більше порівняно з ринковими.

У тій схемі одним з підрядників виявився одесит Вадим Шевеленко – директор і засновник «Одесаспеценерго». Чоловік володіє та керує ТОВ «Спец-буд-техніка» та ТОВ «Рентал технікс» , яка тоді була заснована лише як 12 днів.

Компанія мала отримати 287 млн грн на реконструкцію водогону, а до того отримувала лише три підряди на 2 млн грн. У результаті корупційних схем торік загальна маржа від замовлення водопровідних труб «Одесаспеценерго» становила 67 млн грн. Для порівняння: за таку суму «Укренерго» замовляло захист від «Шахедів» потужних автотрансформаторів.

На сьогодні загальна сума отриманих підрядів за шість договорів сягає 158,35 млн грн.

Нагадаємо, ветерана ЗСУ та лікаря-ветеринара з Одеси Олексія Притулу образив відвідувач ветеринарної клініки. На відео з камер спостереження видно, як до кабінету військового прийшов чоловік зі своїм песиком та сів на стілець поруч із лікарем. Він почав розповідати, яка проблема у собаки та що його турбує.

Ветеринар попросив повернути тваринку іншим боком, аби він зміг її оглянути. На це відвідувач запитав: «А ви не можете (підійти і – ред.) подивитися?». Ветеран розвернувся і показав, що має протези. У відповідь почув у свій бік лише лайку від чоловіка: «Пішов тоді ти н***й, п***р, б***ь», і покинув кабінет із собакою.

Згодом відвідувача ветеринарної клініки в Одесі, Вадима Шевеленка, який облаяв ветерана та лікаря-ветеринара Олексія Притулу, було притягнуто до відповідальності. А 43-річний містянин свою провину визнав та перепросив перед лікарем.