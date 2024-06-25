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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці

glavcom.ua
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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Джуліана Ассанжа випустили з в'язниці, він вже встиг вилетіти з Британії, де його утримували
Фото: New Media Days

Він провів за гратами 1901 день

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці у Великій Британії. Наразі відомо, що станом на вечір понеділка він вилетів із цієї країни. Інформація щодо звільнення австралійського журналіста та інтернет-активіста з'явилась на сторінці згаданої організації в соцмережі X.

«Джуліан Ассанж на волі. Він покинув в'язницю суворого режиму Белмарш вранці 24 червня після того, як провів там 1901 день. Високий суд Лондона звільнив його під заставу та звільнив у другій половині дня в аеропорту Станстед, де він сів на літак і вилетів із Великої Британії», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у США Ассанжа переслідували за публікацію конфіденційних військових документів, які у WikiLeaks передав ексаналітик армійської розвідки Челсі Меннінг. Витік даних відбувся ще у 2010 і 2011 роках.

Свого часу Ассанж привернув увагу світових ЗМІ публікаціями секретних матеріалів про участь США у війнах в Афганістані та Іраку.

Зокрема він надіслав близько 100 тис. секретних документів про хід війни в Афганістані таким всесвітньовідомим виданням як Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel і The New York Times.

У WikiLeaks зазначали, що частина документів підтверджує розстріли цивільних, тож інформація спричинила міжнародний скандал.

Теги: скандал Джулиан Ассанж соцмережі звільнення WikiLeaks інтернет літак

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