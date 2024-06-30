Буданов пояснив, яке економічне значення мала деокупація Зміїного

Представник ГУР розповів, що коли окупанти зрозуміли, що вже не здатні ані відновитися, ані суттєво наростити сили на Зміїному, то це стало переломним моментом у звільненні острова

Звільнення острова вплинуло на подальшу стратегічну операцію Сил безпеки України, спрямовану проти загарбників у Чорному морі

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що звільнення острова Зміїного у 2022 році дозволило відновити морську торгівлю. Про це Головне управління розвідки повідомляє у Facebook.

Рівно два роки тому, 30 червня 2022 року, спецпризначенці ГУР України та Центру спецоперацій «А» СБУ висадились на Зміїному.

Місію зі звільнення острова, у якій також брали участь прикордонники, воїни ВМС України, ССО, пілоти Армійської авіації та Повітряних сил ЗСУ, спланувала Воєнна розвідка України.

«Звільнення Зміїного мало дуже серйозне економічне значення. Щойно ми повернули контроль над островом, ми змогли відновити морську торгівлю», – сказав начальник ГУР МОУ Кирило Буданов в інтервʼю The Globe and Mail.

Звільнення острова, розташованого за 37 кілометрів від узбережжя, також вплинуло на подальшу стратегічну операцію Сил безпеки і оборони України, спрямовану проти загарбників у Криму та у Чорному морі.

Наприклад, знищення ударними морськими дронами Magura V5 російських кораблів та загалом перемога України над Росією у чорноморській акваторії – важливий наслідок того, що Зміїний перебуває під українським контролем, додали в ГУР.

Нагадаємо, що звільнення острова Зміїний від російських загарбників у 2022 році відбувалося у кілька етапів. «У три етапи. З першого разу не вийшло. Це нормально. Не змогли повністю зачистити острів. Що, можливо, не врахували? Що російська сторона буде розташовувати засоби ППО на катерах, бо вони не могли їх завезти на острів Зміїний», – зазначив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Раніше командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України на псевдо Тимур, який брав участь у звільненні Зміїного, розповів про невідомі епізоди деокупації острова.

Також Буданов розповів про невдалу спробу звільнення Зміїного.