Початок розмінування Чорного моря та звільнення Вербицького. Головне за 1 липня

Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами у Чорному морі

Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі, заступника генпрокурора Вербицького звільнено з посади, масштабний блекаут у Білгороді та області. «Главком» склав добірку новин 1 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський обговорив із конгресменами США постачання додаткових систем Patriot

Президент Володимир Зеленський обговорив з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткових систем ППО. Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

«Зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО. Це критично важливо, оскільки системи «Петріот» допомагають рятувати життя людей та захищати інфраструктуру», – зазначив Зеленський.

Глава держави подякував президенту США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народу за незмінне лідерство в підтримці України.

WSJ пророкує «смертельне літо» на фронті в Україні. Реакція ЗСУ

За останній місяць російські окупанти активізували свої зусилля на різних напрямках фронту. Кількість боїв зросла більш аніж удвічі. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в етері телемарафону.

Так спікер відреагував на матеріал The Wall Street Journal, у якому журналісти пророкують так зване «смертельне літо» на фронті, під час якого як Росія, так і Україна матимуть великі втрати і, ймовірно, не зможуть домогтись вирішального перелому.

Як написало видання, для України нині завданням буде утримати позиції зі свіжою західною зброєю. Водночас Росія продовжить застосовувати звичну для неї тактику: «м'ясні» штурми заради незначних успіхів.

Заступника генпрокурора Вербицького звільнено з посади

Раніше журналісти викрили Вербицького у можливому незаконному збагачені фото з відкритих джерел

Генеральний прокурор Андрій Костін сьогодні, 1 липня, підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади свого заступника Дмитра Вербицького. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, під час засідання, народні депутати викликали до Верховної Ради керівника Офісу генерального прокурора Андрія Костіна щодо корупційних дій його заступника Дмитра Вербицького. Однак Костін не прийшов у Верховну Раду, заявивши, що за фактами, оприлюдненими у медіа, щодо майна його заступника Вербицького призначено службове розслідування, яке наразі триває.

Одночасно проводиться перевірка з боку Національного агентства з питань запобігання корупції щодо способу життя відповідної посадової особи. Крім того, детективами Національного антикорупційного бюро України розпочато кримінальне провадження з приводу можливого незаконного збагачення Вербицького за ознаками злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Три країни НАТО розпочали розмінування Чорного моря

Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Ініціатива під керівництвом Стамбула – перша велика спільна акція чорноморських країн після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у деяких районах Чорного моря в результаті війни.

Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами у Чорному морі 11 січня цього року. Уряд Болгарії наголошував, що діяльність групи не буде спрямована проти будь-якої іншої країни, а операція з розмінування Чорного моря має допомогти поліпшити взаємодію і добросусідські відносини між учасниками.

Британія не готова до збройного конфлікту будь-якого масштабу – FT

Збройні сили Великої Британії «не можуть належним чином захистити країну» і не готові до «конфлікту будь-якого масштабу». Про це заявив високопоставлений чиновник оборонного відомства, якому було доручено оцінити військову міць Великої Британії, пише Financial Times.

Колишній директор офісу оцінки та викликів Міністерства оборони Роб Джонсон сказав, що британські збройні сили діють з «обмеженими можливостями», які лише дозволяють проводити миротворчі та гуманітарні операції, евакуацію цивільного населення із зони бойових дій та деякі антидиверсійні заходи.

«У будь-якій більш масштабній операції у нас швидко закінчаться боєприпаси... Наша оборона занадто слабка, і ми не готові боротися і перемагати у збройному конфлікті будь-якого масштабу», – сказав Джонсон в інтерв'ю виданню.

Росія масово скидає бомби на свої міста: газета The Washington Post оприлюднила докази

Російські загарбники неодноразово скидали планерні бомби, якими атакують Україну, на свою територію. У внутрішніх документах влади Білгородщини, які отримала американська газета The Washington Post, вказані місця падіння, розглядаються питання знешкодження та евакуації у разі надзвичайної ситуації.

Згідно з документом, щонайменше 38 бомб, яким приписують нещодавні територіальні успіхи Росії, впали в Білгородській області на кордоні з Україною між квітнем 2023 і квітнем 2024 року, хоча більшість з них не вибухнули.

Також щонайменше чотири бомби впали на саме місто Білгород, регіональний центр з населенням близько 400 тис. осіб. Ще сім були знайдені в навколишніх передмістях. Найбільше, 11, впало в прикордонному Грайворонському районі, де деякі з них не вдалося знайти через «складну оперативну обстановку».